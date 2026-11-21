Domenica 22 novembre Novafeltria, un viaggio alla scoperta delle emozioni: incontro a teatro con Antonello Bonci

Al Teatro Sociale un incontro dedicato alle neuroscienze e ai meccanismi della mente umana. Ingresso gratuito

Che cosa accade nel nostro cervello quando proviamo gioia, paura o desiderio? Quali sono i meccanismi neurobiologici che guidano le nostre emozioni e influenzano le decisioni della vita quotidiana? Sono alcuni degli interrogativi al centro di “Anatomia delle Emozioni: come conoscerci meglio”, l'incontro organizzato dall'associazione Acqua Chiara, in programma domenica 22 novembre alle 17 al Teatro Sociale di Novafeltria, a ingresso gratuito. A guidare il pubblico in questo percorso di divulgazione scientifica sarà il professor Antonello Bonci, neurologo e neuroscienziato di rilievo internazionale. L'appuntamento offrirà l'occasione per approfondire il funzionamento della mente umana e comprendere, attraverso le più recenti scoperte delle neuroscienze, i processi che si nascondono dietro le nostre emozioni.

L'iniziativa si inserisce nell'attività di AcquaChiara, realtà nata nel 2024 come gruppo di autoaiuto dall'esperienza di donne che hanno affrontato il cancro e hanno scelto di mettere la propria esperienza a disposizione di chi si trova ad attraversare momenti di difficoltà. Il nome dell'associazione richiama l'acqua come simbolo di vita e il ricordo di Chiara Ortis, insieme a quello di tutte le donne, gli uomini e i bambini che hanno affrontato la malattia, trasmettendo forza, speranza e gioia di vivere.