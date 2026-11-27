Nuoto master, a Riccione il Trofeo Città: quasi 900 atleti in gara

Sabato 28 e domenica 29 novembre allo Stadio del Nuoto la 22ª edizione della manifestazione, con partecipanti da tutta Italia e la novità delle staffette

Sabato 28 e domenica 29 novembre 2026, lo Stadio del Nuoto di Riccione sarà il palcoscenico di una delle manifestazioni di nuoto master più attese: il 22° Trofeo Città di Riccione, inserito nel circuito Supermaster FIN 2026/2027 e organizzato da Polisportiva Riccione. Con quasi 900 atleti iscritti, questa edizione registra un numero record di partecipazioni alle gare che non si vedeva dal 2018, confermando la crescita e la popolarità dell’evento tra gli appassionati di nuoto master. Numerosa la squadra di casa che si confronterà con atleti provenienti da tutta Italia.

Una delle grandi novità di quest’anno è l'inserimento delle staffette, che promettono di rendere le gare ancora più coinvolgenti e partecipate.

In occasione del trofeo l’impianto sarà a disposizione della cittadinanza per il nuoto libero con l’apertura della sesta vasca, inaugurata lo scorso 12 novembre: sabato 28 novembre, dalle 8 alle 18, sarà possibile scendere in acqua nella nuova struttura senza interrompere gli allenamenti personali.

Le gare si svolgeranno nella vasca coperta da 25 metri, dotata di 10 corsie, con vasche dedicate al riscaldamento. Gli atleti si sfideranno in una serie di gare avvincenti, mentre al termine della manifestazione verranno assegnate medaglie ai primi tre classificati di ogni gara e categoria. Inoltre, saranno attribuiti trofei alle prime tre società classificate e premi speciali per le migliori prestazioni assolute (maschile e femminile), oltre a riconoscimenti per eventuali record italiani, europei e mondiali.

Il programma gare

Si parte sabato alle 15.00 con 400 misti, 50 stile libero, 100 rana, 200 dorso, 50 farfalla, 100 misti e 1500 stile libero.

Domenica mattina, dopo il riscaldamento, si disputeranno a partire dalle 9.00 200 misti, 100 stile, 50 rana, 100 dorso, 200 farfalla, 400 stile e la Staffetta 4x50 mista; nel pomeriggio a partire dalle 15.00, si concluderanno le gare degli 800 e 200 stile, 200 rana, 50 dorso, 100 farfalla e la Staffetta 4x50 stile.

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