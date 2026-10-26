Nuoto, oltre mille atleti al Trofeo Riccione: Cerasuolo brilla nei 50 rana

La 15ª edizione del meeting nazionale ha riunito 38 società. Per la Polisportiva Riccione cinque podi, con un oro, due argenti e due bronzi

Oltre mille atleti in vasca e alcuni dei nomi più noti del nuoto italiano. Si è chiusa domenica 25 ottobre la 15ª edizione del Trofeo Nuoto Riccione, il meeting nazionale in vasca corta organizzato dalla Polisportiva Riccione con il patrocinio del Comune. In gara le categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores, con 38 società arrivate da tutta Italia.

Tra i protagonisti Simone Cerasuolo, impegnato nei 50 rana, specialità in cui ha fatto registrare la migliore prestazione della manifestazione. In evidenza anche Alessandra Mao, Arianna Castiglioni, Michele Busa e Valeria Digiacomantonio, mentre Stefano Ballo ha conquistato i 200 stile libero e Agata Ambler si è distinta per la velocità. La classifica per società ha premiato la Cn Uisp Bologna, prima con 675 punti e un bottino di 12 ori, 11 argenti e 11 bronzi. Seconda Imolanuoto con 431 punti, terza Tecri Nuoto Cornaredo con 360.

Per la Polisportiva Riccione il bilancio è di cinque medaglie e tanti segnali positivi in vista della nuova stagione. L'oro è arrivato da Maria Vittoria Arduini, prima nei 200 stile libero Ragazzi in 2'12"25. Due gli argenti: Cristian Piccininni nei 1500 stile libero Assoluti, con 15'40"66, e Diego Fuzzi nei 100 rana Ragazzi primo anno, in 1'09"40. A completare il medagliere sono stati i bronzi di Beatrice Rossi nei 200 dorso Cadetti, in 2'21"64, e di Filippo Maria Coggiatti nei 100 stile libero Ragazzi primo anno, chiusi in 55"53.

Al di là delle medaglie, lo staff tecnico ha sottolineato i miglioramenti cronometrici di gran parte della squadra e i progressi nella gestione delle gare. Per gli atleti riccionesi, il meeting ha rappresentato un primo banco di prova dopo le settimane iniziali di preparazione, con indicazioni incoraggianti per il lavoro dei prossimi mesi.