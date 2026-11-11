Nuoto, Riccione ospita gli Assoluti: Delmonte in gara

Da giovedì a sabato allo Stadio del Nuoto 542 atleti per i titoli italiani e i pass mondiali. La riccionese gareggerà nei 50 stile libero

Lo Stadio del Nuoto di Riccione torna a ospitare i Campionati Italiani assoluti in vasca corta. Da giovedì sabato 14 sono attesi in città 542 atleti, in rappresentanza di 128 società, per una tre giorni che assegnerà i titoli nazionali e metterà in palio le qualificazioni ai Mondiali di Pechino, in programma dall'1 al 6 dicembre.

Tra i nuotatori in gara ci sarà anche Asia Delmonte, unica atleta della Polisportiva Riccione ad aver ottenuto la qualificazione. La riccionese scenderà in vasca sabato 14 novembre nei 50 metri stile libero, distanza nella quale dovrà confrontarsi anche con alcune delle migliori specialiste italiane, tra cui Sara Curtis. Per Delmonte sarà un banco di prova importante nel confronto con il panorama assoluto nazionale e un'occasione per misurare il proprio livello in vista del prosieguo della stagione agonistica.

La manifestazione si articolerà in sei turni di gara. Oltre alle medaglie, in palio ci sono i pass per i Mondiali in vasca corta di Pechino: secondo il regolamento federale, potranno partire per la Cina gli atleti capaci di ottenere i tempi limite stabiliti dalla Federazione durante le finali A degli Assoluti di Riccione. Le finali saranno trasmesse in diretta su RaiSport HD, dalle 18 di giovedì e venerdì, e su RaiPlay Sport 1 nella giornata di sabato.