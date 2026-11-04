Oceanman Cattolica vola alla finale mondiale in Repubblica Dominicana

Una delegazione romagnola sarà a Miches dal 9 al 15 novembre per promuovere la città e l'Emilia-Romagna

Una delegazione di Oceanman Cattolica Emilia-Romagna volerà nella Repubblica Dominicana per partecipare all'Oceanman World Final Championship 2026, le finali mondiali del più importante circuito di nuoto in mare. L’evento, in programma dal 9 al 15 novembre a Miches, una delle destinazioni emergenti del turismo caraibico.

Lo scopo è promuovere Cattolica e l'Emilia-Romagna davanti a migliaia di atleti internazionali. La prossima edizione della gara italiana, in programma dal 21 al 23 maggio 2027, punta ad un nuovo record di partecipazione: ben 1000 partecipanti.

Dalla Riviera Romagnola ai Caraibi, quindi, con un obiettivo preciso: far conoscere una città e una regione uniche al mondo ai nuotatori di tutto il mondo e trasformare la passione per lo sport in nuove opportunità turistiche per il territorio.

L’Oceanman World Final Championship 2026 è un appuntamento di straordinaria importanza internazionale, che, secondo le previsioni degli organizzatori, riunirà oltre 4mila nuotatori provenienti da numerosi Paesi, insieme a familiari, accompagnatori e appassionati di nuoto in acque libere.

A rappresentare Cattolica saranno Filippo Magnani e Mark Meldau, organizzatori della tappa romagnola, che, oltre a promuovere la prossima edizione dell'evento, rafforzeranno ulteriormente i rapporti con il circuito mondiale Oceanman.

Sei anni di crescita e un nuovo traguardo: mille partecipanti

Dopo sei edizioni, Oceanman Cattolica Emilia-Romagna è diventato un appuntamento consolidato nel panorama internazionale del nuoto in acque libere, capace di richiamare ogni anno centinaia di atleti e accompagnatori.

Ora l'asticella si alza ulteriormente: raggiungere quota 1.000 iscritti nel 2027, aumentando soprattutto la partecipazione internazionale.

La presenza alla finale mondiale rappresenta quindi una vera e propria missione promozionale. L'intenzione è presentare Cattolica attraverso materiale informativo, immagini e video dell'edizione 2026, raccontando non soltanto la competizione, ma anche il mare, l'ospitalità, l'enogastronomia e le numerose opportunità di vacanza offerte dall'Emilia-Romagna.

«Non portiamo soltanto una gara nel mondo: portiamo Cattolica, la Romagna e la nostra ospitalità»

«Per noi Oceanman è molto più di una competizione sportiva: è una grande famiglia internazionale che condivide valori, passione e amicizia», spiegano Filippo Magnani e Mark Meldau, organizzatori dell'evento, «In questi sei anni abbiamo costruito qualcosa di importante. Abbiamo visto nascere e scomparire diverse tappe del circuito, mentre Cattolica ha continuato a crescere, dimostrando affidabilità, capacità organizzativa e una straordinaria vocazione all'accoglienza».

«Andare alla finale mondiale significa presentare la nostra città a migliaia di potenziali visitatori. Vogliamo che chi partecipa a Oceanman Cattolica non venga soltanto per nuotare, ma scelga di fermarsi qualche giorno, magari insieme alla famiglia, per scoprire le bellezze della Riviera e dell'entroterra romagnolo. Il nostro obiettivo è trasformare ogni atleta in un ambasciatore di Cattolica e dell'Emilia-Romagna nel mondo», concludono Magnani e Meldau.

Cattolica Comune Europeo dello Sport 2027, un'occasione da valorizzare

La missione internazionale di Oceanman Cattolica Emilia-Romagna assume un significato ancora maggiore alla luce del prestigioso riconoscimento di Cattolica come Comune Europeo dello Sport 2027, conferito da ACES Europe. Un titolo che premia la vocazione sportiva della città e che offre una straordinaria opportunità per consolidare il legame tra sport, turismo e promozione del territorio. La partecipazione alla finale mondiale Oceanman si inserisce proprio in questa visione: utilizzare i grandi eventi sportivi come strumenti capaci di generare presenze turistiche, valorizzare le strutture ricettive e rafforzare la reputazione internazionale della destinazione.