Alla fiera di S.Martino Odore di gas in piazza a Santarcangelo, scatta intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto anche Carabinieri, Polizia Locale, il sindaco Sacchetti

Momenti di concitazione oggi (11 novembre), intorno a mezzogiorno, in piazza Ganganelli a Santarcangelo, che oggi ospitava una delle giornate della fiera di San Martino. I presenti alla fiera hanno infatti avvertito un forte odore di gas, segnalando immediatamente il fatto al 112, oggi numero unico per le emergenze. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con 2 automezzi e 11 unità. Dopo un'ora e i relativi accertamenti, tutto è tornato alla normalità, senza criticità rilevate. Sul posto anche i Carabinieri, la Polizia Locale, un tecnico di Adrigas, il sindaco Filippo Sacchetti e, solo a scopo precauzionale, il personale del 118 con un'ambulanza. La causa sarebbe una bombola, dai primi riscontri, ma non c'è ancora conferma dalle autorità preposte.