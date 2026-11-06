Oltremateria premiata a Roma per la sostenibilità economica

L'azienda di San Giovanni ha ricevuto il Premio Impresa Sostenibile 2026 per lo sviluppo di Oleomalta, materiale per pavimenti e rivestimenti realizzato con componenti vegetali e materiali di scarto riciclati.

Un riconoscimento nazionale per un'azienda nata a San Giovanni e oggi presente in 14 Paesi. Oltremateria, marchio di Ecomat Srl guidata dal general manager Loris Casalboni, ha conquistato il Premio Impresa Sostenibile 2026 nella categoria Sostenibilità Economica. La consegna è avvenuta il 29 ottobre a Roma. A convincere la giuria è stato in particolare lo sviluppo di Oleomalta, un materiale per pavimenti e rivestimenti continui realizzato utilizzando componenti vegetali provenienti da fonti rinnovabili e materiali di scarto riciclati. Una soluzione che punta a ridurre gli sprechi durante le lavorazioni in cantiere e che viene distribuita in 14 Paesi.

Nata nel 2011, Oltremateria è specializzata nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di superfici continue ecosostenibili per pavimenti, pareti, soffitti e arredi, destinate ai settori del design d'interni e del green building. L'azienda è associata a Fondazione Symbola. Nella motivazione del premio si legge che il progetto rappresenta "un esempio concreto di come ricerca, design ed economia circolare possano tradursi in innovazione, competitività e nuove opportunità".

Soddisfatto Loris Casalboni, che lega il riconoscimento a oltre vent'anni di ricerca e sviluppo: "La sostenibilità non è una tendenza da seguire, ma una responsabilità da vivere ogni giorno". Il general manager ha dedicato il risultato allo staff, ai collaboratori e ai professionisti che negli anni hanno creduto nel progetto, contribuendo alla diffusione di una cultura della sostenibilità applicata all'architettura e al benessere abitativo. "Questo premio porta il nome di Oltremateria, ma racchiude l'impegno, la passione e il valore di tante persone", ha concluso Casalboni.