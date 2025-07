Omicidio Paganelli, ancora un rinvio: udienza preliminare spostata al 14 luglio

Respinte le eccezioni su intercettazioni e interrogatori: si decide lunedì su rinvio a giudizio o proscioglimento

E' stata ancora rinviata, a lunedì prossimo, 14 luglio, l'udienza preliminare davanti al gup di Rimini Raffaele De Florio per l'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre 2023. Unico imputato, per il quale il pm Daniele Paci della procura di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio premeditato è Louis Dassilva, 35 anni senegalese, legato da una relazione extraconiugale con la nuora della vittima, Manuela Bianchi.

Come riferisce l'Ansa, l'udienza è durata poco più di 30 minuti ed è stata rinviata per difetto di notifica all'imputato. Dassilva non era presente in aula. Il gup ha sciolto la riserva anche su due eccezioni presentate dalla difesa, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, riguardanti l'intercettazione ambientale in questura del 4 ottobre 2023, in cui la Bianchi e il senegalese parlano dell'accaduto dopo il ritrovamento del cadavere e dell'interrogatorio fiume della stessa nuora, in cui la donna di fatto racconta come Dassilva l'avvertì della presenza di un cadavere nel garage di via del Ciclamino.

Dichiarazioni che la donna ha reso dopo essere stata indagata per favoreggiamento personale. La Bianchi alla presenza dei difensori Nunzia Barzan e del consulente Davide Barzan era stata sentita in incidente probatorio per tre giorni dal gip Vinicio Cantarini. Le due eccezioni della difesa di Dassilva sono state respinte e il gup Deflorio ha rinviato a lunedì prossimo. Anche questa mattina il Tribunale di Rimini era stato interdetto ai giornalisti con una disposizione del presidente Fiorella Casadei. La prossima udienza dovrebbe portare al rinvio a giudizio o al proscioglimento di Dassilva, in carcere dal 16 luglio 2024.