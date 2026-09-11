Omicidio Pierina, Loris Bianchi: "Dassilva parlava anche di me"

Il fratello di Manuela a “Ore 14”: "Sono garantista, fino alla sentenza definitiva bisogna stare zitti". E sulla sorella: "Ho sempre messo in dubbio tutto"

A cura di Redazione 11 settembre 2026 07:36

Loris Bianchi risponde a Dassilva © Rai

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