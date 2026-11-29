Calcio Eccellenza girone B Osteria Grande senza pietà: San Marino battuto 3-0

Apre Girotti nel primo tempo, poi doppietta di Cavini

Osteria Grande - San Marino 3-0

OSTERIA GRANDE: Leoni, Cavazza (15' st Tomatis), Lollini, Stanzani, Checchi (19' st Sandrolini), El Archi (31' st Landi), Cavini, Baruzzi (15' st Monducci), Girotti, Grazioso, Liverani (26' st Carpano). A disp.: Cinquemani, Xhuveli, Rubino, Rivera. All.: Melotti.

SAN MARINO: Munari, Miletta, Diallo, Papa, Tesse, Cuomo, Mhilli, Di Martino, Agogo, Lombardi, Stirpe (18' st La Monica). A disp.: Cestra.

ARBITRO: Boscherini di Forlì.

RETI: 20' pt GIrotti, 4' st e 14' st Cavini.

OSTERIA GRANDE Osteria Grande in scioltezza sul San Marino a organico ridotto. Un gol di Girotti, poi l'uno-due di Cavini chiudono la contesa in poco più di un'ora di gioco. Parte bene la squadra di casa, che pressa, fino a trovare il gol al 20': rilancio della difesa, spizzata di testa di Liverani, Girotti si trova a tu per tu con Munari e lo supera con un pallonetto. Sfiora il raddoppio Girotti, esaltando di testa i riflessi di Munari. Al 30' Grazioso serve a rimorchio Stanzani, che calcia alto un rigore in movimento. Unico lampo del San Marino al 35' su calcio di punizione, con Di Martino che sfiora il palo. A inizio ripresa bis dell'Osteria Grande: punizione di Stanzani e colpo di testa vincente di Cavini. Lo stesso Cavini si gira in area al 59' sulla spizzata di Girotti e infila imparabilmente sul palo lontano. Nell'ultima mezz'ora la squadra di casa gestisce e sfiora il poker con Liverani e Landi.

Classifica

Rimini 39, Castenaso 29, Imolese 28, Fratta Terme e Massa Lombarda 26; Sanpaimola e Savignanese 25, Valsanterno 24, Comacchiese 19, Sammaurese 18, Novafeltria 17, Osteria Grande, Russi, Medicina Fossatone, Pietracuta 16; Futball Cava Ronco Forlì e Santarcangelo 7, San Marino -11 (Sammaurese 6 punti di penalizzazione, San Marino 13).