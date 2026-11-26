SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI Otto anni nel reparto ortofrutta, risarcito con 23mila euro

Il dipendente svolgeva mansioni superiori senza il corretto inquadramento contrattuale. La società dovrà pagare anche interessi e spese legali

Per otto anni ha lavorato nel reparto ortofrutta senza il corretto inquadramento contrattuale. Il Tribunale di Rimini ha condannato la società a risarcirlo con circa 23mila euro di differenze retributive, oltre a interessi, rivalutazione e spese legali.

Il dipendente, in servizio dal 2017 al 2025, aveva svolto mansioni riconducibili alla figura di repartista della frutta, che prevedono il terzo livello del contratto collettivo Terziario. Il giudice del lavoro Lucio Ardigò ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto agli arretrati maturati negli otto anni.