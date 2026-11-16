maximulta Otto lavoratori in nero in un hotel, stangata per un imprenditore riminese

Il Tribunale di Pistoia conferma oltre 32mila euro di sanzioni e 7.400 euro di spese legali per le irregolarità riscontrate nel 2019

Oltre 32mila euro di sanzioni e altri 7.400 euro di spese legali. È il conto presentato a un imprenditore riminese, dopo che il Tribunale di Pistoia ha respinto il ricorso contro le irregolarità riscontrate in un albergo della provincia toscana nel settembre 2019.

L'ispezione aveva portato alla scoperta di otto lavoratori impiegati senza regolare assunzione, pagamenti in contanti e violazioni degli obblighi di comunicazione e registrazione del personale.

L'imprenditore aveva contestato le responsabilità, sostenendo di aver preso effettivamente in gestione la struttura soltanto a settembre. Una versione che non ha convinto il giudice: dalle testimonianze è emerso che era già coinvolto nell'organizzazione del personale durante l'estate. Confermata quindi l'ordinanza dell'Ispettorato del lavoro da oltre 32mila euro.