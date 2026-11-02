AEROPORTO Ottobre chiude con 53.727 passeggeri: +25,7% in un anno

Nei primi dieci mesi del 2026 superati i 591 mila viaggiatori. La stagione estiva si è chiusa con un aumento del 51,4%. Per il 2027 previsti 28 collegamenti di linea

Nei primi dieci mesi del 2026 superati i 591 mila viaggiatori. La stagione estiva si è chiusa con un aumento del 51,4%. Per il 2027 previsti 28 collegamenti di linea.

L'Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino “Federico Fellini” chiude ottobre 2026 con 53.727 passeggeri complessivi, di cui 52.941 passeggeri commerciali, 418 infant e 368 passeggeri di aviazione generale. Il traffico commerciale cresce del 25,7% rispetto ai 42.110 passeggeri commerciali rilevati a ottobre 2025.

Nei primi dieci mesi del 2026 lo scalo raggiunge 591.992 passeggeri complessivi, ripartiti in 582.499 passeggeri commerciali, 6.203 infant, 26 esenti e 3.264 passeggeri di aviazione generale. Il traffico commerciale registra un incremento del 45,0% rispetto ai 401.847 passeggeri commerciali del periodo gennaio–ottobre 2025. Resta confermata la previsione di superare quota 610 mila passeggeri entro fine anno.

A trainare la crescita del Fellini è soprattutto il traffico internazionale, che nei primi dieci mesi del 2026 raggiunge 509.852 passeggeri sui collegamenti commerciali internazionali, pari all’86,1% del traffico complessivo aeroportuale. Quasi nove passeggeri su dieci hanno quindi utilizzato lo scalo per collegamenti internazionali, confermandone il ruolo strategico per l’accessibilità, l’attrattività turistica e la competitività economica della Riviera e della Romagna.

Summer 2026: 566.909 passeggeri (+51,4%). La stagione che segna il cambiamento di scala del Fellini

La Summer 2026, riferita al calendario aeronautico IATA dal 29 marzo al 24 ottobre, si chiude con 566.909 passeggeri, contro i 374.324 della corrispondente stagione Summer 2025: 192.585 viaggiatori aggiuntivi in una sola stagione, pari a una crescita del 51,4%. L'espansione interessa tutti i principali indicatori operativi. I movimenti aerei passano da 2.440 a 3.331 (+36,5%), i posti offerti da 444.210 a 660.963 (+48,8%) e i collegamenti di linea da 18 a 22.

Particolarmente significativo il miglioramento del load factor medio ponderato, salito dall'84,3% all'85,8%. La crescita dei passeggeri ha quindi superato quella della capacità offerta, dimostrando come l'ampliamento del network e delle frequenze sia stato accompagnato da una risposta positiva del mercato.

Ryanair e Wizz Air protagoniste della crescita: insieme quasi il 90% del traffico

Ryanair si conferma il primo vettore dello scalo, con 323.421 passeggeri, in crescita del 26,9% rispetto alla Summer 2025.

Wizz Air registra l'espansione più significativa, raggiungendo 185.483 passeggeri, contro i 49.498 dell'anno precedente, con un incremento del 274,7%.

Complessivamente, le due compagnie hanno movimentato 508.904 passeggeri, pari all'89,8% del traffico stagionale. Wizz Air ha generato 135.985 passeggeri aggiuntivi, contribuendo per il 70,6% alla crescita netta della Summer, mentre Ryanair ha registrato un incremento di 68.519 passeggeri.

Accanto ai due principali vettori, easyJet, British Airways e Luxair continuano a contribuire alla diversificazione dell'offerta. La flessione del traffico easyJet nella Summer 2026 (−5,0%) risente principalmente dei lavori sulla pista di Basilea, che hanno inciso sulle operazioni del mese di maggio.

La Polonia primo mercato internazionale. Budapest prima destinazione aeroportuale, Londra principale mercato urbano

La Polonia si conferma il primo mercato internazionale del Fellini, con 114.423 passeggeri, pari al 20,2% dell'intero traffico Summer 2026. Un passeggero su cinque ha quindi viaggiato su collegamenti da e per la Polonia, un risultato che testimonia la crescente attrattività della Riviera per il mercato polacco, ponendo le basi affinché la Romagna possa affermarsi sempre più come «il mare della Polonia», una destinazione balneare di riferimento per i turisti di questo Paese.

Tra le singole destinazioni aeroportuali, Budapest occupa il primo posto con 58.318 passeggeri, seguita da Tirana (53.553) e Cracovia (46.699).

Considerando invece i mercati urbani, Londra raggiunge 64.196 passeggeri, attraverso i collegamenti con Stansted, Gatwick e Heathrow, registrando una crescita del 5,7% rispetto alla Summer 2025. A questi si aggiunge Manchester, con 14.087 passeggeri, portando i collegamenti di linea con il Regno Unito a 78.283 passeggeri. Considerando anche 84 passeggeri di aviazione generale, il mercato britannico totalizza 78.367 passeggeri nella Summer 2026, pari al 13,8% del traffico stagionale.

I risultati della Summer 2026 pongono le basi per un ulteriore salto dimensionale nel 2027. Con l'apertura della prima base Ryanair al Fellini, che prevede due aeromobili basati, e il nuovo collegamento easyJet con Berlino, il network passa dai 22 collegamenti di linea della Summer 2026 ai 28 previsti sulla base della programmazione finora annunciata per il 2027, considerando distintamente i servizi operati da compagnie diverse verso la stessa destinazione.

Assaeroporti: Rimini supera Perugia e Ancona ed è prima in Italia per crescita tra gli scali oltre 500 mila passeggeri

I dati ufficiali Assaeroporti certificano il sorpasso del Fellini su Perugia e Ancona: nei primi nove mesi del 2026, Rimini ha movimentato 537.923 passeggeri, contro i 532.927 di Perugia e i 472.145 di Ancona, tornando per la prima volta dalla pandemia a precedere entrambi gli scali.

A questo traguardo si aggiunge un primato nazionale: con una crescita del 48,4% rispetto al 2025, Rimini registra il più alto incremento percentuale tra i 28 aeroporti italiani con oltre 500 mila passeggeri, precedendo Pescara (+33,1%) e Trapani (+32,7%).

Leonardo Corbucci: «Insieme al territorio stiamo costruendo una nuova dimensione internazionale per la Riviera e la Romagna»

«Il sorpasso di Perugia e Ancona, per la prima volta dalla pandemia, e il primato nazionale di crescita tra gli aeroporti con oltre 500 mila passeggeri segnano un passaggio importante nel nostro percorso di sviluppo. Il Fellini sta conquistando una nuova posizione nel sistema aeroportuale italiano, grazie a risultati concreti che confermano la solidità della crescita intrapresa.

Il merito di questi risultati va innanzitutto alle donne e agli uomini di AIRiminum, che hanno saputo affrontare e gestire una crescita straordinaria in una sola stagione, garantendo continuità operativa, professionalità e qualità del servizio. Dietro questi numeri ci sono il loro impegno quotidiano, lo spirito di squadra e la capacità organizzativa che la nostra società ha saputo costruire nel tempo.

Guardiamo al 2027 con grande fiducia. L'apertura della prima base Ryanair, con due aeromobili basati, rappresenterà un cambiamento strutturale per il nostro aeroporto. Insieme al rafforzamento di easyJet e alle ulteriori novità che contiamo di annunciare nei prossimi mesi, ci fa prevedere un'altra stagione di forte sviluppo. Con 28 collegamenti di linea già previsti e l'obiettivo di superare i 30 collegamenti di linea nel 2027, vogliamo accelerare ulteriormente il percorso verso il milione di passeggeri annui.

Attorno al Fellini si sta consolidando una grande alleanza territoriale, sempre più ampia e convinta, che riconosce nell'aeroporto una leva strategica per il futuro della Riviera e della Romagna. La Regione Emilia-Romagna, APT Servizi e i cinque Comuni della Riviera sostengono concretamente questo progetto attraverso gli investimenti nella promozione internazionale, mentre si amplia progressivamente il coinvolgimento di altri importanti interlocutori istituzionali. A tutti loro va il mio più sincero riconoscimento. La fiducia, le risorse e le energie che stanno mettendo in campo rappresentano un contributo determinante per raggiungere obiettivi che appartengono all'intero territorio. Non stiamo semplicemente facendo crescere un aeroporto: insieme stiamo costruendo una nuova dimensione internazionale per l'intero territorio. Abbiamo risultati concreti, obiettivi misurabili e una squadra, dentro e fuori l'aeroporto, sempre più forte, coesa e determinata a raggiungerli».

Il cordoglio per Giuseppe Silvestrini

In chiusura, Leonardo Corbucci ha voluto rivolgere un pensiero di cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Silvestrini, presidente di F.A. S.r.l., società di gestione dell'aeroporto di Forlì.

«Desidero esprimere il mio più profondo e sincero cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Silvestrini, imprenditore di grande valore che in questi anni ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere personalmente e di apprezzare per le sue qualità umane e imprenditoriali. Il suo impegno per lo sviluppo dell'aeroporto di Forlì ha rappresentato un contributo importante alla crescita economica dell'intera Romagna. Alla sua famiglia, così come a tutti i rappresentanti, dirigenti e dipendenti di F.A. S.r.l., rivolgo, personalmente e a nome di tutta AIRiminum, le più sentite condoglianze e la nostra sincera vicinanza in questo momento di dolore».