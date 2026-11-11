Il contenzioso Palestra del liceo Masina, la Provincia di Rimini dovrà pagare 608mila euro

Approvato il riconoscimento del debito fuori bilancio per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Rimini

La Provincia di Rimini dovrà versare 608.856 euro al raggruppamento di imprese coinvolto nei lavori di completamento della palestra del liceo linguistico ed economico-sociale Giulietta Masina di Viserba, come riferito stamani dal Resto del Carlino. Il consiglio provinciale ha così approvato a maggioranza, con voto contrario dell'opposizione, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, necessario per dare esecuzione alla sentenza esecutiva numero 352/2026. La somma, comprensiva di interessi e rivalutazione, sarà coperta attraverso il fondo che la Provincia aveva già accantonato per il contenzioso e, assicura l'ente, non comporterà una riduzione delle risorse destinate alle scuole, ai servizi e agli investimenti.

La controversia riguarda il raggruppamento di tre imprese che nel 2017 si era aggiudicato l'appalto per completare la palestra del liceo di Viserba. Nel 2019 la Provincia aveva revocato il contratto, contestando alle aziende l'inadempimento degli obblighi previsti, e aveva successivamente affidato i lavori ad altri operatori. Le imprese avevano quindi presentato una richiesta di risarcimento superiore al milione di euro. Il Tribunale di Rimini ha accolto soltanto parzialmente le loro richieste, stabilendo un risarcimento di 608.856 euro e respingendo anche le pretese avanzate dalla Provincia. Tra gli elementi che hanno pesato nella decisione del giudice ci sono le criticità riscontrate nel progetto consegnato alle imprese per il completamento dell'opera. Secondo i consulenti tecnici nominati dal tribunale, erano presenti lacune ed errori, in particolare relativi alle travi e ad altri elementi strutturali, che avevano reso necessario un intervento sulla progettazione da parte delle aziende.

La Provincia ha scelto di non presentare appello, ritenendo troppo elevato il rischio di ulteriori esborsi e spese legali. La sentenza è così diventata esecutiva. Nel corso della seduta consiliare, tuttavia, è stato approvato un emendamento presentato dal consigliere provinciale delegato all'edilizia scolastica, Giuliano Zamagni, che impegna l'ente ad attivarsi immediatamente con tutte le iniziative stragiudiziali e giudiziali necessarie a tutelare i propri diritti e interessi. "Le somme versate in corso d'opera sono risorse pubbliche, e la Provincia metterà in campo tutte le azioni necessarie per tutelarle: su questo non arretreremo", ha dichiarato Zamagni. Il consigliere ha inoltre ricordato come il Tribunale abbia riconosciuto la particolare complessità della controversia, accogliendo solo in parte le richieste delle imprese e compensando integralmente le spese di lite. L'ente ha precisato che nei pagamenti si terrà conto anche delle somme già corrisposte alle aziende durante l'esecuzione dell'appalto, a titolo di anticipazione e di primo stato di avanzamento dei lavori, evitando così che le stesse risorse vengano pagate due volte. Resta infine l'amarezza per una vicenda che ha accompagnato a lungo la realizzazione della palestra, inaugurata nel 2024 dopo quasi dieci anni di ritardi e interruzioni del cantiere. "Oggi la palestra è a disposizione degli studenti e il nostro compito è chiudere questo capitolo tutelando fino in fondo gli interessi dell'ente", ha concluso Zamagni.