Pallanuoto, esordio con vittoria per l’Under 14 di Riccione

I giovani riccionesi battono la RN Romagna 23-10 allo Stadio del Nuoto. L’Under 18 cade invece a Bologna per 23-16. Sabato prossimo debutta anche la formazione Under 16

Due partite, un successo e una sconfitta. È iniziato domenica 8 novembre il campionato regionale giovanile di pallanuoto per la Polisportiva Riccione, impegnata con le formazioni Under 14 e Under 18. La giornata sorride ai più giovani, che allo Stadio del Nuoto superano la RN Romagna con un netto 23-10. Una gara condotta dall’inizio alla fine, con i riccionesi capaci di trovare spazio per tutti i giocatori del gruppo, rinnovato e composto anche da diversi esordienti. Per Tommaso Baratto, Giorgio Hila ed Edoardo Pantucci sono arrivate anche le prime reti ufficiali.

A trascinare la squadra è stato il capitano Jacopo Bartolini, autore di otto gol. Sei le reti di Manuele Ottaviani, tre quelle di Giacomo Collini, due a testa per Francesco Godino e Giorgio Hila. A completare il tabellino i gol di Baratto e Pantucci.

"Un ottimo inizio di campionato, che fa ben sperare per il prosieguo della stagione", ha commentato l’allenatore Diego Biaggi, soddisfatto della risposta di un gruppo giovane che avrà ancora da lavorare sul nuoto e sull’organizzazione in campo. È andata diversamente per l’Under 18, sconfitta in trasferta dalla Rari Nantes Bologna per 23-16. I padroni di casa hanno mantenuto il vantaggio per tutta la partita. La formazione riccionese, guidata dal nuovo tecnico Dusan Vidovic, ha provato a restare in corsa fino alla fine, in un incontro condizionato anche da numerose espulsioni e rigori fischiati contro gli ospiti.

Cinque gol per Francesco Montebelli, quattro ciascuno per Giovanni Zucconi e il capitano Lorenzo Tamburini. A segno anche Massimo Pugliese, alla prima rete in categoria nella sua partita d’esordio, Alessandro Corona e Giovanni Mainardi. "Questa sconfitta deve darci ancora più voglia di lavorare", ha detto Tamburini, che guarda già ai prossimi impegni della squadra.

Il calendario prosegue sabato 14 novembre con il debutto dell’Under 16, attesa alle 20.15 a Ravenna contro la Pallanuoto Ravenna. L’Under 18 tornerà in acqua sabato 21 novembre alle 19 allo Stadio del Nuoto di Riccione contro Acquatica Ravenna. Domenica 22 novembre, alle 14.30, l’Under 14 sarà invece impegnata in trasferta contro la Pallanuoto Ravenna.