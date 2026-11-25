Pari stipendi tra infanzia, primaria e secondaria: «Docente è Docente», la campagna della Uil Scuola

La UIL Scuola chiede di equiparare le retribuzioni degli insegnanti dei diversi ordini scolastici

La UIL Scuola Emilia-Romagna lancia una campagna per superare le differenze retributive tra insegnanti dei diversi ordini scolastici. Una richiesta che riguarda anche la parità di genere, considerando l'elevata presenza femminile soprattutto nelle scuole dell'infanzia e primarie.

L'iniziativa si chiama "Docente è Docente" e punta a ottenere un'equiparazione degli stipendi per tutti gli insegnanti, indipendentemente dal titolo di studio posseduto, purché legittimamente in servizio. L'obiettivo, precisa il sindacato, è aumentare le retribuzioni oggi più basse senza penalizzare quelle degli altri docenti.

«Non chiediamo privilegi né vogliamo mettere un ordine di scuola contro un altro – dichiara Serafino Veltri, segretario generale UIL Scuola RUA Emilia-Romagna –. Vogliamo che alla stessa dignità professionale corrisponda la stessa dignità retributiva, attraverso un percorso di equiparazione che innalzi gli stipendi oggi più bassi senza togliere nulla agli altri. L'importanza della funzione docente non dipende dall'età degli alunni. La Costituzione e i principi internazionali ILO-UNESCO ci indicano la strada per aprire un confronto politico e contrattuale».

A illustrare le differenze economiche è Costantino Scamperti, responsabile della UIL Scuola RUA di Rimini. Nel 2026, spiega, un insegnante della scuola dell'infanzia o primaria, nella fascia iniziale, percepisce 23.343,16 euro lordi annui di stipendio tabellare, contro i 25.267,04 euro di un docente laureato della secondaria di secondo grado. La differenza è di 1.923,88 euro all'anno, che dopo 35 anni di servizio arriva a 5.497,03 euro.

«I numeri parlano chiaro – afferma Scamperti –. Eppure le ore settimanali di insegnamento sono 25 nell'infanzia, 22 più due di programmazione nella primaria e 18 nella secondaria».

La questione, secondo il sindacato, riguarda anche la parità di genere. «Le donne rappresentano il 99,1% dei docenti dell'infanzia e il 94,6% di quelli della primaria. È doveroso verificare anche le possibili ricadute discriminatorie di queste differenze. Come UIL siamo sempre molto attenti alle discriminazioni di genere», sottolinea il responsabile riminese.

La UIL Scuola Emilia-Romagna annuncia ora assemblee informative regionali e provinciali, iniziative pubbliche e manifestazioni sul territorio, coinvolgendo insegnanti, rappresentanze sindacali unitarie e propri rappresentanti nazionali. Le rivendicazioni saranno portate anche nelle sedi politiche, istituzionali e contrattuali competenti.

«La battaglia sarà certamente lunga e difficile, ma non ci scoraggeremo. La storia insegna che le conquiste importanti richiedono lo sforzo e l'impegno di tutti», conclude il sindacato.