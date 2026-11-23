Pattinaggio, argento e quinto posto per la Viserba-Monte ai regionali di Calderara

Nove atlete della società riminese hanno partecipato alla rassegna regionale Gruppi Folk dell'Emilia-Romagna. Il quartetto New Art Skating ha conquistato il secondo posto con il programma “Marrakesh dall'alba al tramonto”.

Due piazzamenti tra le prime cinque per il Pattinaggio Viserba-Monte alla rassegna regionale Gruppi Folk dell'Emilia-Romagna, disputata nel fine settimana a Calderara di Reno, in provincia di Bologna. La società riminese, rappresentata da nove atlete, torna a casa con una medaglia d'argento e un quinto posto.

Il risultato migliore è arrivato dal quartetto New Art Skating, che nella categoria Quartetti Professional Nazionali ha conquistato la seconda posizione con il programma “Marrakesh dall'alba al tramonto”. Quinta piazza, nella stessa categoria, per Art Skating Young, in gara con l'esibizione “Crazy for Beyoncé”. Soddisfazione da parte della società per le prestazioni delle ragazze. "Siamo molto soddisfatte dei risultati delle nostre ragazze", commentano Angela Lacoppola, dirigente, e Anna Maria Salvatore, vice-dirigente, insieme a tutto il direttivo.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle allenatrici Daniela Fasanella, Silvia Mantovani e Camilla Monaldini, oltre alla preparatrice atletica Chiara Mantovani. La società ha sottolineato anche il sostegno delle famiglie, che accompagnano e supportano costantemente le atlete nel loro percorso sportivo. Nella foto, insieme alle allenatrici Daniela Fasanella e Camilla Monaldini, le atlete: Matilde Berti, Viola Rossi, Amelia Valloni, Gaia Pozzi, Anna Garattoni, Sofia Moretti, Giada Succi, Maya Macalli e Federica Zamagni.