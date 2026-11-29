Calcio Promozione D Pecci-Torsani, uno-due vincente: il Misano supera il San Pietro in Vincoli (2-1)

Nel finale accorcia Santucci

Misano - San Pietro in Vincoli 2-1

MISANO: Chiarabini, Bellocchi (36' pt Gennari), Delbianco (20' st Castro), Ceccarelli, Maioli, Vagnarelli, Tamagnini, Paci (36' st D'Adamo Sandri), Torsani (28'st Camara), Simoncelli, Pecci (25' st Voltasio). A disp.: Giardini, Valeriani, Protti, Mosca. All.: Scardovi.

SPIV: La Ganga, Brandolini (1' st Castagnoli), Petrini (20' pt Giacalone), Morini, Fiumi, Manfredi (42' st Muti), Guarino (27' st Santucci), Ponticelli (37' st Uritu), Placci, Felli, Tombetti. A disp.: Fabbri, Contini, Lombardo, Emiliani. All.: Galli.

ARBITRO: Sammarco di Rimini.

RETI: 26’ pt Pecci, 5’ st Torsani, 45’ st Santucci

AMMONITI: Bellocchi, Maioli; Brandolini, Manfredi

MISANO ADRIATICO Il Misano vince con merito una gara in cui ha esercitato un netto predominio territoriale mostrando buone trame di gioco. La prima rete al 26’ di Pecci, a tu per tu con il portiere dopo una combinazione in velocità in velocità con Simoncelli; altre occasioni per raddoppiare non sono state sfruttate anche per merito del portiere La Ganga. Pericoloso anche lo Spiv su un paio disattenzioni difensive della squadra locale.

Nella ripresa in avvio raddoppio di Torsani che ha sfruttato nell’area piccola un’azione di Tamagnini (uno dei migliori in campo) sulla destra. Il Misano ha controllato il match, ha sfiorato il tris più volte e nel finale lo Spiv, guidato in panchina da nuovo mister Icio Galli, ha accorciato le distanze con Santucci ribadendo in rete un cross in area. Ottima prova del giovane Paci, classe 2009, prodotto del settore giovanile. Buono l’arbitraggio di Sammarco della sezione di Rimini.