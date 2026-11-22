natura Pennabilli, inaugurato al Lago Andreuccio un nuovo «Signor Albero» per valorizzare la natura

L’iniziativa, promossa da Cielo e Radici, ha coinvolto circa 40 partecipanti in una passeggiata alla scoperta del patrimonio naturale

In occasione della Giornata nazionale degli alberi, sabato 21 novembre, il Lago Andreuccio di Pennabilli ha accolto un nuovo «Signor Albero». L’inaugurazione si è svolta in località Piana del Cannone, arricchendo il percorso del progetto «Buongiorno, Signor Albero», promosso dall’Associazione culturale Cielo e Radici di San Leo. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pennabilli e realizzata in collaborazione con l’Associazione Lago di Masca di Maciano, ha visto la partecipazione dell’assessore alla Cultura del Comune di Pennabilli, del presidente dell’Ente Parco Sasso Simone e Simoncello, Lino Gobbi, e di circa 40 persone che hanno preso parte alla passeggiata inaugurale. Il progetto «Buongiorno, Signor Albero» nasce con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio naturalistico del territorio, con particolare attenzione agli alberi monumentali e a quelli di speciale pregio. L'idea è trasformare questi straordinari elementi del paesaggio in luoghi di incontro tra natura, memoria e riflessione, offrendo ai visitatori un'esperienza che va oltre la semplice scoperta del territorio. Ogni «Signor Albero» è infatti accompagnato da una pietra incisa con una breve frase poetica e da un QR Code, attraverso il quale è possibile ascoltare una storia dedicata all'albero. Un invito a fermarsi, osservare e vivere il paesaggio con uno sguardo diverso, riscoprendo il valore e l'identità dei luoghi che ci circondano. Con la nuova installazione al Lago Andreuccio, il progetto continua dunque ad ampliarsi, coinvolgendo nuovi territori e comunità. Un percorso che punta a promuovere un turismo lento e consapevole, capace di valorizzare le ricchezze ambientali locali e di rafforzare il legame tra le persone e la natura. Un piccolo gesto, quello di dedicare attenzione a un albero, che diventa così occasione per riscoprire il territorio, custodirne la memoria e sensibilizzare sull'importanza del patrimonio verde.

Per conoscere meglio il progetto e scoprire gli altri «Signori Alberi» è possibile visitare il sito www.signoralbero.it.

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