Pennabilli, tre incontri al Musss: storia del Montefeltro, rapaci e transumanza

Si parte venerdì 23 ottobre con il romanzo storico di Luca Micheli, ambientato nel Quattrocento tra Federico da Montefeltro e Sigismondo Malatesta

Un romanzo sul Montefeltro del Quattrocento, i rapaci del Parco e le antiche vie della transumanza: il MUSSS di Pennabilli propone tre appuntamenti autunnali dedicati alla conoscenza del territorio attraverso la storia, la natura e le attività umane.

Ad aprire il calendario, venerdì 23 ottobre 2026 alle ore 21, sarà Luca Micheli con il suo romanzo d’esordio “La guerra dei bastardi. I signori del Montefeltro”, pubblicato dalla Società Editrice Il Ponte Vecchio. Dopo le prime presentazioni locali e l’esaurimento della prima tiratura a poco più di un mese dalla pubblicazione, il volume approda al MUSSS.

La vicenda si svolge sullo sfondo della rivalità fra Federico da Montefeltro e Sigismondo Pandolfo Malatesta, mentre la famiglia Carpegna lotta per sopravvivere. Al centro della trama c’è Alessandro, orfano cresciuto dal conte Francesco di Carpegna, chiamato ad affrontare un nemico che minaccia la sua famiglia adottiva. Il suo destino si incrocia con quello di Beatrice, giovane donna accusata di stregoneria e custode di un passato pericoloso. Guerre, congiure e lealtà messe alla prova scandiscono il racconto.

Perché presentare un romanzo storico in un museo naturalistico? Le rupi sulle quali sorgono i castelli, i valichi che collegano le vallate e le campagne contese dalle signorie raccontano quanto le caratteristiche del territorio abbiano influito sulla sua storia. Per il MUSSS, conoscere il Parco significa approfondire anche questo rapporto: comprendere come il paesaggio abbia condizionato gli insediamenti, le attività delle comunità e le scelte di chi esercitava il potere. La narrativa può suscitare nuove domande su luoghi che ancora oggi attraversiamo.

A dialogare con Micheli sarà Lorenzo Valenti, presidente della Società di studi storici per il Montefeltro, fondata nel 1970 e impegnata nella ricerca storica, nella salvaguardia e nella valorizzazione del patrimonio culturale locale. Introduce Lorenzo Lunadei, scrittore e autore di storie a fumetti.

Come nasce un romanzo ambientato nelle nostre terre? Quali vicende ne hanno ispirato la trama? La presentazione di “La guerra dei bastardi”, in programma venerdì 23 ottobre 2026 alle ore 21, offrirà l’occasione di rivolgere queste domande all’autore e approfondire il rapporto fra ricostruzione storica e invenzione narrativa. Ingresso libero, senza prenotazione. L’attenzione del MUSSS per le diverse chiavi di lettura del territorio troverà spazio anche nei successivi appuntamenti del calendario autunnale.

Venerdì 30 ottobre, alle ore 21, sarà la volta di “I rapaci del Parco”, incontro con Andrea Gigliotti, tecnico faunistico del Parco. Attraverso il racconto dei monitoraggi sul campo, si approfondiranno la nidificazione, l’uso degli habitat e le sfide per la tutela di questi predatori, importanti indicatori degli equilibri ecologici. L’appuntamento è a offerta libera, senza prenotazione. Venerdì 27 novembre sarà presentato “Dal Montefeltro alla Maremma”, con gli autori e nuovamente con Lorenzo Valenti, che ha contribuito alle ricerche preliminari al Piano del Parco con uno studio sulle comunanze agrarie di Soanne e Scavolino. Primo volume della collana Sulle orme dei pastori, il libro ripercorre l’itinerario di transumanza dei pastori marchigiani verso le maremme laziali, affiancando la ricerca storica a un percorso ciclo-escursionistico e ad approfondimenti sui luoghi attraversati. Tre appuntamenti per dialogare con autori e studiosi e scoprire, nelle trame di un romanzo e nelle ricerche sul campo, aspetti meno conosciuti del Montefeltro.