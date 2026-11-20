L'arresto a Rimini Per due volte in 8 ore viola il divieto di avvicinamento: il braccialetto elettronico lo "tradisce"

Il primo episodio alla 13, il secondo alle 20.40. Violato divieto di avvicinamento alla ex compagna

Un uomo di nazionalità italiana è stato arrestato ieri pomeriggio (giovedì 19 novembre) a Rimini, dopo aver violato due volte, in poco meno di 8 ore, la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna. Ad allertare gli uomini della Questura di Rimini sono state le segnalazioni del braccialetto elettronico: la prima alle 13. L'uomo ha poi contattato lui stesso la Questura, ammettendo di aver violato le prescrizioni e di trovarsi ora a casa dei propri genitori. Alle 20.40 però è scattata la seconda segnalazione dal dispositivo elettronico. Questa volta l'uomo è stato immediatamente fermato da una pattuglia e riportato in Questura. A causa della duplice violazione, è scattato l'arresto.