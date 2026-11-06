Basket DR2 Per Tigers capolista imbattuta il derby contro l'Aics Forlì

Gli ospiti arrivano dal successo su Cesena. Mattia Mussoni: “Ho tanta voglia di tornare in campo"



Quinta giornata di andata del campionato DR2 (girone F) e l'imbattuta capolista Villanova Tigers ospita – venerdì 6 novembre, ore 21.15 – tra le mura amiche AICS Junior Forlì.



Gli ospiti hanno un ruolino di marcia fin qui di due vittorie e due sconfitte. Gli uomini di coach Iarocci mettono in campo un attacco da 61,3 punti a partita (esattamente come Bellaria), mentre ne subiscono 68,8. Nel turno precedente hanno maramaldeggiato su Livio Neri Cesena (82-66), in precedenza avevano violato Grifo Imola, in volata (59-61).



Il 21enne Adamo (49 punti alla bella media di 16,3) e l'esperto Gasperini (37 anni, 9,8) sono due terminali offensivi importanti. Saragoni ne ha messi a segno 21 nell'ultimo turno e Perugini (7,5) è una sicurezza. La squadra è un mix di gioventù ed esperienza. Non sarà affatto facile per Villanova superare l'ostacolo alla Tigers Arena.



I biancoverdi di coach Ravello arrivano all'appuntamento forti del primato, costruito su una solida difesa (55 punti subiti di media, la terza del girone) e un attacco da 70 punti di media, con Zannoni come punta di diamante.



Anche i Tigers sono una squadra che mette sul parquet esperienza ma anche tanta gioventù, a partire dal play Deluca (2007) e dalla guardia Ardini.



Di anni Mattia Mussoni ne ha 24, ma è già un veterano della categoria. “In settimana ci siamo allenati bene, lavorando con intensità e concentrazione in vista della partita di questa sera. È stata una settimana in cui abbiamo dovuto fare i conti con qualche assenza dovuta all'influenza, ma chi è sceso in campo ha dato il massimo e siamo riusciti comunque a preparare la gara nel migliore dei modi”, racconta la grintosa guardia Tigers n. 23.



“Musso” è stato costretto a rinunciare al derby di Riccione. “Sono contento di essere nuovamente a disposizione dopo aver saltato la scorsa partita a causa dell'influenza. Ho recuperato e ho tanta voglia di tornare in campo e dare il mio contributo alla squadra. Questa sera ci aspetta una partita sicuramente impegnativa contro AICS Forlì, ma cercheremo di affrontarla con la giusta energia, determinazione e voglia di fare bene”.



E con la solita partecipazione del folto pubblico, che alla Tigers Arena non fa mai mancare il suo prezioso apporto da sesto uomo.