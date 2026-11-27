Tre giorni di festa Cioccovisciola, Pergola si veste a festa tra cioccolato e magia del Natale

Dal 6 all’8 dicembre il centro storico ospita la Fiera nazionale del Cioccolato e del Visciolato, dedicata a due eccellenze gastronomiche del territorio marchigiano

Dopo lo straordinario successo della 29esima edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco Pregiato, che ha fatto registrare oltre 45000 presenze nelle tre domeniche di ottobre, la città è pronta ad immergersi nella magica atmosfera natalizia.

Nel cuore di uno dei Borghi più Belli d’Italia va in scena una vera e propria storia d’amore tra gusto e tradizione, quella tra il cioccolato artigianale e il visciolato, eccellenza del territorio pergolese.

Il 6, 7 e 8 dicembre Pergola ospita l’evento più dolce dell’anno: la Cioccovisciola, tra le manifestazioni natalizie di maggior successo, dalla passata edizione Fiera Nazionale del Cioccolato e del Visciolato.

Il ricchissimo programma ideato dall’amministrazione comunale, è stato presentato presso Confcommercio Marche Nord.

“Siamo pronti per un altro grande evento – ha esordito il sindaco Diego Sabatucci – che dalla passata edizione è diventato Fiera Nazionale. Una manifestazione di grande successo, capace di attrarre produttori, artigiani ed espositori da tante regioni, così come migliaia di visitatori da tutta Italia. Sarà una vetrina per il visciolato ma anche per il tartufo e la città. Tre giornate ricchissime di appuntamenti pensati per tutta la famiglia, da vivere nella meravigliosa cornice del nostro centro storico”.

Il vicesindaco e assessore al turismo, onorevole Antonio Baldelli, ha sottolineato l’importanza degli eventi organizzati dall’amministrazione per l’economia e il turismo: “Pergola investe molto e con convinzione nei grandi eventi per promuovere i suoi prodotti tipici, dal tartufo al visciolato, e la bellezza. Penso, ad esempio, al Museo dei Bronzi Dorati, un vero gioiello che custodisce tesori unici al mondo, diventato accessibile a tutti. ‘La bellezza è una promessa di felicità’ diceva Stendhal e a Pergola potrete essere veramente felici: vi aspetta l’atmosfera autentica e gioiosa del Natale, quella di una volta”.

Ha proseguito il maestro cioccolatiere Davide Marcantognini: “Da sempre partecipiamo con entusiasmo a questo evento ben organizzato e di successo e con noi ci saranno cioccolatieri e pasticceri da varie parti d’Italia. Abbiniamo questa preziosa bevanda al cioccolato in varie forme e per questa edizione, la grande novità sarà una spalmabile al visciolato”.

Per i produttori di visciolato, è intervenuta Daniela Gentilini: “Questa manifestazione è una vetrina molto importante per noi produttori, che fa conoscere il visciolato in tutta Italia e non solo. Un grande ringraziamento va all’amministrazione per il prezioso lavoro”.

Al fianco dell’amministrazione, nella promozione dell’evento, Confcommercio: “Una sinergia vincente quella con il Comune di Pergola - ha concluso la responsabile comunicazione e immagine Valentina Tonelli - il primo ad aderire al nostro progetto di promozione turistica Itinerario della Bellezza. Valorizzare le eccellenze è il motore migliore per sostenere commercio, artigianato e turismo. E c’è un motivo in più per visitare Pergola: il nuovo allestimento del Museo dei Bronzi, gestito da Confcommercio. Enogastronomia e cultura fanno di Pergola una meta imperdibile”.

Sotto un cielo di luci che illuminerà chiese, palazzi e vicoli, Pergola diventerà la scenografia perfetta del Natale.

Lungo corso Matteotti, via Don Minzoni e nei caratteristici vicoli, sin dal mattino la passeggiata del gusto, un itinerario gourmand tra stand dedicati alla cioccolateria artigianale, alla pasticceria natalizia, al visciolato, ai vini e ai migliori prodotti tipici enogastronomici. E non mancherà il tartufo, altra eccellenza pergolese. Alle 10 l’apertura anche dei mercatini, tra artigianato locale e creazioni artistiche.

In piazza 4 Novembre spazio al Christmas Village Store: lo store interamente dedicato alla magia del Natale e della famiglia, con una ricca scelta di idee regalo.

Sarà impossibile non lasciarsi travolgere dalla magia delle feste tra musica, Il Villaggio di Babbo Natale e spettacoli per grandi e piccini.

Nella giornata inaugurale, uno dei momenti da sempre più attesi dell’evento: l’accensione, alle 16, delle luminarie che illumineranno il centro storico.

Piazza Ginevri tornerà ad ospitare, dopo il successo degli ultimi due anni, la pista di ghiaccio sotto il grande Albero. Un'attrazione amatissima da grandi e piccini, dove trascorrere ore di divertimento e allegria. La pista resterà aperta per tutto il periodo natalizio.

Una colonna sonora natalizia accompagnerà le tre giornate.

Domenica alle 11 l’esibizione della banda cittadina per le vie della città, mentre nel pomeriggio, alle 17.30, sotto i portici comunali illuminati da tante suggestive candele, risuoneranno le note del violinista di fama internazionale Marco Santini.

Il concerto e la sfilata degli Errabundi, che proporranno musiche natalizie e brani pastorali con gli strumenti della tradizione, animerà la giornata di lunedì. Due le esibizioni: alle 11 e nel pomeriggio.

Martedì 8 il graditissimo ritorno della City of Rome Pipe Band, la prima banda di cornamuse e tamburi scozzesi d’Italia. E, come tradizione, l'evento si concluderà con un viaggio musicale attraverso i più celebri brani gospel e spiritual. Piazza Ginevri alle 17 ospiterà il concerto dei The Blue Voices Gospel Choir.

Il centro storico sarà anche la meravigliosa cornice di spettacoli imperdibili. Si partirà domenica con le Farfalle luminose: trampoli e magia di luci nel cuore della città. Mentre per i più piccoli, che per in tutte tre le giornate potranno divertirsi nel Villaggio di Babbo Natale, in piazza Fulvi, lunedì andrà in scena lo spettacolo dei burattini a cura del Teatrino Pellidò.

Un lungo week-end durante il quale si potranno ammirare le bellezze della città, ad iniziare dal nuovo allestimento del Museo dei Bronzi dorati, che custodisce tesori unici al mondo.

Con i Viaggiatori della Pro loco sarà possibile visitare chiese e monumenti.

Martedì 8 in programma anche la sesta Podistica della Cioccovisciola promossa da CorriPergola, che porterà i partecipanti alla scoperta del territorio pergolese.

E a Pergola si potrà arrivare anche a bordo del treno storico della Subappennina Italica, l’iniziativa voluta dall'assessorato alle Infrastrutture della Regione, che anche quest’anno sta facendo registrare sempre il sold-out. Tre nuove corse per la Cioccovisciola: un viaggio da Ancona a Pergola, passando per Fabriano e Sassoferrato, su carrozze d’epoca dalla costa all’entroterra, tra paesaggi incantevoli, borghi, cultura e luoghi ricchi di memoria.

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