Aveva preteso 20mila euro dall'uomo Perseguita e minaccia l’ex compagno: condannata a 9 mesi una 46enne riminese

Il collegio penale l’ha assolta dall'accusa di violenza sessuale e ha derubricato l'estorsione. Disposti 6mila euro di risarcimento, la difesa pronta all'appello

Nove mesi di reclusione, con pena sospesa, per aver perseguitato e minacciato l’ex compagno. È la condanna inflitta dal collegio penale a una 46enne riminese, riconosciuta colpevole di stalking. L’accusa di estorsione è stata derubricata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone, mentre la donna è stata assolta dalla violenza sessuale perché il fatto non sussiste.

La vicenda era emersa dopo la denuncia dell’uomo, che aveva riferito di minacce, comportamenti aggressivi e richieste di 20mila euro per lasciare l’abitazione. La donna dovrà inoltre versare 6mila euro di risarcimento alla parte civile.

Entrambe le difese hanno espresso soddisfazione per alcuni aspetti della sentenza: la legale della 46enne ha annunciato appello, mentre l’avvocato dell’uomo ha sottolineato il riconoscimento della condotta persecutoria.