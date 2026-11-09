La segnalazione Perticara, un appello per il parco della frazione di Miniera: "Servono manutenzione e cura"

Una cittadina segnala ad altarimini.it le condizioni del parco: "Da anni nessuno fa niente, servono manutenzione e interventi anche per la sicurezza"

Un appello per riportare attenzione sul parco della frazione Miniera di Perticara (non della ex miniera oggi museo Sulphur). Una cittadina ha scritto alla redazione di altarimini.it per segnalare la necessità di alcuni interventi di manutenzione nell'area verde del paese, con particolare riferimento ai giochi destinati ai più piccoli.

«Sono tanti anni che nessuno fa niente per questo paesino. Il parco e i giochi hanno bisogno di manutenzione! Un vero peccato, poi visto il degrado anche pericoloso per chi li usa», racconta la lettrice.

L'obiettivo della segnalazione è richiamare l'attenzione sulla cura di uno spazio pubblico importante per la piccola comunità di Miniera di Perticara, frequentato da famiglie e bambini. Un luogo che, con qualche intervento di manutenzione e una maggiore attenzione, potrebbe tornare a essere ancora più piacevole e accogliente per residenti e visitatori. La speranza è che la segnalazione possa essere uno spunto per valutare le condizioni dell'area e programmare gli eventuali lavori necessari, così da garantire a tutti la possibilità di vivere il parco in tranquillità.

Hai una segnalazione da condividere con la redazione? Puoi inviare foto, video e messaggi al numero WhatsApp di altarimini.it: 347 8809485.