Economia del mare Pesca e acquacoltura: "Il Mercato ittico di Rimini vale oltre 10 milioni di euro"

Al Teatro Galli la giornata conclusiva degli Stati generali regionali del settore. Nel 2025 commercializzati oltre 13.900 quintali di prodotto

Si è aperta questa mattina al Teatro Galli di Rimini la giornata conclusiva degli Stati generali della pesca e dell’acquacoltura 2026, il percorso promosso dalla Regione Emilia-Romagna per mettere a confronto istituzioni, imprese, associazioni di categoria, operatori, università e mondo della ricerca sulle prospettive del comparto ittico e acquicolo.

La giornata riminese è stata aperta dai saluti istituzionali dell’assessora alla Blue Economy del Comune di Rimini Anna Montini, insieme alla comandante della Capitaneria di Porto di Rimini Ilaria Toraldo, alla direttrice generale per la Pesca marittima e l’Acquacoltura del Masaf Graziella Romito e al responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura della Regione Emilia-Romagna Stefano Poma. Nel suo intervento, l’assessora Montini ha richiamato il legame storico, economico e culturale che unisce Rimini al mare e alla pesca, sottolineando la necessità di accompagnare il settore di fronte alle difficoltà legate all’aumento dei costi operativi, alla redditività delle imprese, ai cambiamenti climatici e al riscaldamento delle acque dell’Adriatico, alla diffusione delle specie aliene e alla difficoltà di garantire ricambio generazionale e formazione professionale. “La sostenibilità ambientale non può essere disgiunta dalla sostenibilità economica e sociale delle imprese e delle comunità che vivono di pesca”, ha sottolineato Montini. “Parlare del futuro del mare significa riconoscere e valorizzare il lavoro di chi ogni giorno vive il mare e ne trae sostentamento. La tutela degli ecosistemi, la competitività delle imprese, la dignità del lavoro e le nuove opportunità per i giovani sono obiettivi profondamente interconnessi”. Al centro dell’intervento anche il ruolo della blue economy, intesa come un sistema nel quale pesca professionale, acquacoltura, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, ricerca, innovazione tecnologica, turismo sostenibile ed economia circolare possono concorrere alla crescita delle città costiere. Una prospettiva che passa dalla tutela della biodiversità e degli habitat marini, dalla riduzione dell’inquinamento e dei rifiuti in mare, ma anche dall’innovazione dei processi produttivi, dalla sperimentazione di motori elettrici e ibridi per le imbarcazioni da pesca e dalla collaborazione tra imprese, università, centri di ricerca e istituzioni. Un’attenzione particolare è stata dedicata al Mercato ittico di Rimini, definito dall’assessora “un’infrastruttura fondamentale per la marineria e per l’intera filiera della pesca, oltre che un presidio economico, sociale e culturale della città". Il mercato rappresenta infatti il punto di incontro tra pescatori, imprese, operatori commerciali, dove il valore del lavoro e delle competenze della marineria locale viene riconosciuto e trasferito lungo la filiera.

Nel 2025 il Mercato ittico di Rimini ha registrato vendite per 10,48 milioni di euro e oltre 13.900 quintali di prodotto. Un valore che corrisponde a oltre il 40% dei 25,8 milioni di euro complessivamente scambiati nei principali mercati ittici dell’Emilia-Romagna: Cesenatico, Goro, Porto Garibaldi e Rimini. Un dato che restituisce il peso del mercato riminese nel sistema regionale e la vitalità di un comparto capace di generare valore economico e occupazionale per tutto il territorio. In questa prospettiva si inserisce il progetto del nuovo Centro servizi polivalente per la pesca e l’acquacoltura, destinato a sostituire l’attuale mercato di via Leurini e a diventare un punto di riferimento per l’intera costa, attraverso la modernizzazione dei servizi e la valorizzazione della tradizione marinara riminese. “Il futuro della pesca e dell’acquacoltura si costruisce mettendo in rete le esperienze e le potenzialità di tutta la costa - ha concluso Montini - e Rimini vuole fare la propria parte, mettendo a disposizione la propria esperienza, le proprie competenze e la capacità di lavorare insieme alle altre comunità costiere”.