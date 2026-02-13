Piazza Cavour protagonista di festa e magia, torna a Rimini Colorcoriandolo

Tra Giostra Francese, bolle giganti, baby dance e truccabimbi, ColorCoriandolo trasforma il centro storico in un grande evento per famiglie e bambini

Rimini si prepara ad accogliere la ventiquattresima edizione di ColorCoriandolo, il Carnevale della città che, anche nel 2026, tornerà ad animare Piazza Cavour nei pomeriggi di domenica 15 e martedì 17 febbraio con un’edizione dal forte respiro internazionale. Nato nel 2000, ColorCoriandolo è diventato negli anni un appuntamento atteso da famiglie, bambini e cittadini, capace di trasformare il centro storico in un luogo di incontro e festa. In oltre vent’anni di storia ha coinvolto più di 400 artisti e oltre un milione di spettatori.

L’edizione 2026 si distingue per una selezione di artisti internazionali provenienti da Francia, Argentina e Cile. Giocolieri, acrobati, clown, artisti circensi e marching band daranno vita a performance capaci di sorprendere e coinvolgere un pubblico di tutte le età. Cuore della manifestazione sarà come da tradizione, Piazza Cavour, che accoglierà la suggestiva Giostra Francese, simbolo senza tempo di poesia e condivisione, punto di ritrovo per famiglie e bambini.

Tra gli spettacoli in programma: parate itineranti, numeri acrobatici “senza gravità”, bolle giganti e tempeste di bolle, marching band esplosive, spettacoli di fuoco e momenti di comicità surreale. Spazio anche all’animazione musicale di Radio Bruno, con baby dance e truccabimbi, sfilate di maschere, palloncini e il coinvolgimento diretto del pubblico sulle hit del momento.