rimini Picchiava la moglie incinta e mentre allattava il figlio: 42enne a processo

Schiacciata da minacce, aggressioni e umiliazioni, la donna sarebbe stata anche controllata con telefoni nascosti in casa

Avrebbe picchiato la moglie anche durante la gravidanza e dopo la nascita del figlio, arrivando ad aggredirla mentre lo teneva in braccio per allattarlo. Un 42enne originario del Bangladesh è stato mandato a processo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Secondo la ricostruzione accusatoria, le violenze sarebbero iniziate nel 2022 a Rimini e proseguite per circa quattro anni, tra schiaffi, minacce, insulti e isolamento. L’uomo avrebbe inoltre nascosto telefoni sotto il divano per registrare le conversazioni della moglie, una 26enne, alla quale avrebbe sottratto il cellulare impedendole anche di uscire da sola e lavorare.

Nel settembre 2025, dopo un'altra aggressione, la donna sarebbe fuggita con il bambino in un albergo, chiedendo aiuto alle forze dell'ordine. Il 42enne è attualmente sottoposto al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico.

Il giudizio immediato è stato disposto dal gip Raffaele Deflorio. La prima udienza è fissata per l’8 marzo 2027 davanti alla giudice Adriana Cosenza.