Calcio Eccellenza B Pietracuta Calcio, altro stop al Bindi: Valsanterno, continua la favola della matricola (0-2)

Apre subito Galanti, centrocampista goleador. Simone raddoppia nella ripresa

Pietracuta - Valsanterno 0-2

PIETRACUTA: Mattei, Guidi, Faeti, Fabbri (21' st Cuomo), Celli, Bellucci (14' st Tiraferri), Proverbio (25' st Sensoli), Galassi (14' st Sapori), Rivi, Zanni, Gessaroli. A disp.: Battistini, Alessi, Bernardi, Domeniconi, Marinucci. All.: Fregnani.

VALSANTERNO: Bracchetti, Valentini, Zanini (10' st R.Castagnini), Pirazzoli, Alpi, Fiengo, Abiba (17' st Simone), Benincasa (3' st Strazzari), Sona (26' st Cavina), Galanti (36' st Penazzi), A.Bovo. A disp.: M.Bovo, Benini, Brisc, Marashi. All.: Benazzi.

ARBITRO: Cavallari di Finale Emilia.

RETI: 7' pt Sona, 34' st Simone.

AMMONITI: Faeti, Celli, Fabbri, Sensoli, Gessaroli, Tiraferri, Zanini, Bovo, Strazzari, Cavina.

PIETRACUTA Continua a inciampare il Pietracuta davanti al pubblico amico, questa volta contro una sorprendente Valsanterno, che continua a macinare gioco e risultati, portandosi in zona playoff. Fregnani rilancia Celli dal primo minuto (fuori Tiraferri) e ritrova Faeti dopo la squalifica. La novità è Galassi nel ruolo di mezzala, con Sapori che parte dalla panchina. Sull'altro versante Simone parte dalla panchina, lasciando il posto ad Abiba. Partono bene gli ospiti, subito in vantaggio: Alessio Bovo al 7' si libera in area e impegna Mattei, arriva Sona che infila sul tap-in. Al 19' ancora Bovo chiama Mattei alla parata. Replica il Pietracuta al 25': Faeti ci prova con un pallonetto dal vertice sinistro dell'area, Bracchetti è sorpreso, ma la traiettoria si spegne sopra la traversa. Al 29' sugli sviluppi di una punizione la palla arriva a Fiengo, il tiro viene murato dalla difesa di casa. Al 31' ghiotta opportunità per l'undici allenato da Fregnani, sempre sugli sviluppi di un angolo: la palla arriva a Galassi all'altezza del dischetto del rigore, ma l'ex Santarcangelo manca la conclusione vincente. Nella ripresa i tecnici mettono in campo forze fresche dalla panchina, mentre il terreno di gioco del Bindi complica le giocate, appesantito dalla pioggia. Al 68' Mattei sala il risultato, con un ottimo intervento sul rasoterra del centrocampista col vizietto del gol Pirazzoli. Replica Faeti che, liberato da uno scambio, impegna Bracchetti. Al 73' spreca la Valsanterno in contropiede con Simone, che tutto solo davanti a Mattei calcia a lato. Il gol è comunque nell'aria: cinque minuti dopo Simone servito in profondità non sbaglia e infila con un pregevole pallonetto sull'uscita del portiere. La rete spegne le velleità del Pietracuta, che ci prova all'88' con un rasoterra di Cuomo, Bracchetti fa buona guardia.

Sincera l'analisi di Luca Fregnani, allenatore del Pietracuta, al termine della gara: "Oggi i tre punti sarebbero serviti per la classifica e per il morale. Non l'abbiamo approcciata bene, abbiamo preso gol subito e siamo stati un po' in confusione. Poi ci siamo riusciti ad aggredirli e a metterli in difficoltà, ma senza creare occasioni da rete. Nella ripresa fino al 2-0 abbiamo cercato di fare la partita, ma non in maniera lucida". Entusiasmo a mille in casa Valsanterno: "Siamo stati tosti. Sapevamo di venire in un campo difficile", esordisce il tecnico Alberto Benazzi. "Alleno un gruppo fantastico, che continua a sorprendere. Abbiamo fatto bottino pieno: tanta roba".

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Fregnani (All. Pietracuta)

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Benazzi (All. Valsanterno)

Classifica

Rimini 30, Castenaso 24, Imolese e Savignanese 21, Valsanterno, Massa Lombarda 19; Sanpaimola 17, Fratta Terme e Comacchiese 16, Sammaurese e Novafeltria 15, Russi e Medicina Fossatone 12; Pietracuta 11, Osteria Grande 6; Santarcangelo 3, Futball Cava Ronco Forlì 2, San Marino -2 (Sammaurese 5 punti di penalizzazione, San Marino 4).