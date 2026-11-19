Calcio Eccellenza girone B Pietracuta Calcio, colpo a sorpresa: arriva il 2006 Valmori

Classe 2006, mancino, ha giocato nel K Montecchio

Terzo acquisto del Pietracuta nel mercato di riparazione invernale. Dopo il portiere Cerretani e il difensore Nastase, il ds Conti ha trovato nei giorni scorsi l'accordo con Matteo Valmori. L'esterno mancino classe 2006 era già in tribuna sabato scorso, nel derby con il Novafeltria. Cresciuto nel settore giovanile del Cesena, Valmori ha maturato le prime esperienze in Serie D con il Forlì nella stagione 2024/25, prima di trasferirsi alla Forsempronese di Fossombrone, con cui ha collezionato 20 presenze. Nella stagione in corso ha iniziato il campionato con il K-Sport Montecchio, sempre in Serie D. Valmori è un giocatore di grande duttilità, può anche ricoprire il ruolo di mezzala. Sarà tra i convocati della gara di domenica a Savignano sul Rubicone.