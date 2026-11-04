Pietracuta, lupo trovato morto sulla SP 22: probabile investimento nella notte

La segnalazione di un lettore: l'animale è stato rinvenuto in via Leontina, a circa 100 metri dalla statale Marecchiese

Un lupo è stato trovato morto questa mattina a Pietracuta, lungo via Leontina, sulla SP 22. A segnalarlo alla nostra redazione è un lettore, che ipotizza che l'animale possa essere stato investito questa notte da un mezzo pesante, probabilmente un camion. Secondo quanto riferito, la carcassa si trova in via Leontina difronte la fontana di sasso, a circa 100 metri dalla strada Marecchiese. Sul punto dell'impatto al centro della careggiata è inoltre visibile una grossa macchia di sangue, che farebbe pensare a un violento urto tra il mezzo e l'animale.

Ricordiamo ai nostri lettori il numero per inviare segnalazioni 3478809485