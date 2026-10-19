Piscina di Rimini, la segnalazione di un ragazzo disabile: «Accessibilità da migliorare»

Un lettore di Altarimini.it segnala difficoltà con lo spogliatoio e l’ingresso della struttura. «Sabato in difficoltà anche genitori di ragazzi disabili»

Una segnalazione arrivata alla nostra redazione di Altarimini.it riporta l’attenzione sul tema dell’accessibilità della nuova piscina comunale di Rimini, Acqua Rimini. A scrivere è un ragazzo con disabilità al 100%, che racconta alcune difficoltà riscontrate durante la sua esperienza nella struttura e invita a valutare possibili miglioramenti. La testimonianza, che pubblichiamo come segnalazione di un lettore, riguarda in particolare gli spogliatoi e l’ingresso della piscina. Si tratta di osservazioni personali che la redazione sottopone all’attenzione pubblica, senza formulare valutazioni tecniche sull’accessibilità complessiva dell’impianto. «Un solo spogliatoio per le persone con disabilità» Tra le criticità indicate dal ragazzo c’è la presenza di un unico spogliatoio riservato alle persone con disabilità, utilizzabile sia da uomini sia da donne. Secondo quanto riferito nella segnalazione, questa organizzazione può creare situazioni di disagio, soprattutto quando sono presenti accompagnatori di sesso diverso, con possibili ripercussioni sulla riservatezza delle persone che hanno bisogno di assistenza. Un aspetto che, secondo il lettore, meriterebbe di essere valutato per individuare soluzioni capaci di garantire maggiore privacy e comfort a tutti gli utenti. Le difficoltà all'ingresso. La seconda osservazione riguarda l’accesso alla struttura. Il ragazzo riferisce che la porta d’ingresso risulterebbe pesante da aprire in autonomia per chi utilizza una sedia a rotelle. Segnala inoltre la presenza di un piccolo scalino che, nella sua esperienza, può rappresentare un ulteriore ostacolo. La testimonianza richiama così l’attenzione su elementi pratici che possono incidere sull’autonomia delle persone con mobilità ridotta, anche in una struttura concepita per accogliere un pubblico ampio e diversificato. «Sabato anche altri genitori in difficoltà» Nella sua comunicazione alla redazione, il lettore aggiunge che sabato scorso avrebbe notato anche diversi genitori di ragazzi con disabilità alle prese con difficoltà all’interno della struttura. Un riferimento che amplia la riflessione oltre la sua esperienza individuale, pur restando una circostanza riportata dal segnalante e non verificata autonomamente dalla redazione. Il ragazzo precisa di non voler mettere in discussione le intenzioni dell’Amministrazione comunale e della gestione della piscina. Al contrario, riconosce la volontà di realizzare una struttura inclusiva, auspicando che si possano valutare ulteriori interventi per migliorare l’esperienza delle persone con disabilità. La segnalazione apre dunque una riflessione sull’importanza di affiancare all’accessibilità degli spazi anche soluzioni che favoriscano l’autonomia, la riservatezza e la facilità di utilizzo dei servizi. L’obiettivo, sottolinea il lettore, è contribuire costruttivamente al miglioramento della struttura, affinché possa rispondere sempre meglio alle esigenze di tutti coloro che la frequentano.