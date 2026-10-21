Poggio Torriana, Alessio Lega racconta il G8 di Genova con lo spettacolo “Quando Genova fu in Palestina”

Domenica 25 ottobre alla Sala Teatro, il cantautore ripercorre in musica e parole i fatti del luglio 2001

Domenica 25 ottobre alle ore 17.30, in collaborazione con il Circolo dei Malfattori e Regione Emilia-Romagna, quotidianacom ospita a Mentre Vivevo, nello spazio della Sala Teatro di Via Costa del Macello 10 a Poggio Torriana Alessio Lega, con lo spettacolo di teatro-canzone Quando Genova fu in Palestina: luglio 2001.

25 anni fa a Genova la grande manifestazione per contestare il G8 si trasformò nella più grave sospensione dei diritti civili nel dopoguerra in Europa.

Masse di giovani e meno giovani, provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo si erano dati appuntamento per contestare con pratiche pacifiche, creative o radicali le politiche che affamano il pianeta, che lo inquinano, che lo mantengono in un permanente stato di guerra.

La mattanza della scuola Diaz, le torture di Bolzaneto, l'omicidio di Carlo Giuliani sono eventi tragici che hanno scosso una generazione, e si sono riverberati in poesie, romanzi, film, ma soprattutto in canzoni.

Quando Genova fu in Palestina è lo spettacolo di teatro-canzone che racconta quei fatti, quelle voci, quelle speranze che sono state violentemente represse, ma che non si sono spente e ancora ci interrogano sulla nostra società e sul senso della democrazia.

Alessio Lega è uno dei cantastorie più attivi della sua generazione, due volte targa Tenco, decine di dischi e di libri, migliaia di concerti all'attivo. Presente a Genova nei giorni del luglio 2001 ha tratto da quella sua esperienza una sorta di diario musicale collettivo. Con lui sul palco il fisarmonicista/cantautore Davide Giromini, anche lui presente a Genova nel 2001.