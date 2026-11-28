Poggio Torriana, fotovoltaico e riforma della caccia: in Consiglio comunale le richieste di Macchitella

La consigliera di Territorio e Identità ha presentato un’interrogazione sull’impianto a terra in via Marchi e una mozione contro il Ddl 1552. Unanimità sul documento relativo alla caccia, il sindaco si è impegnato a informare preventivamente i cittadini

Due temi legati alla tutela del territorio sono arrivati giovedì 26 novembre in Consiglio comunale a Poggio Torriana. La consigliera Francesca Macchitella, con il contributo della lista Territorio e Identità, ha presentato un’interrogazione sui lavori avviati per il maxi-impianto fotovoltaico a terra in via Marchi, vicino al fiume Marecchia, e una mozione di contrarietà al Ddl 1552 sulla riforma della caccia, approvato dal Senato e in discussione alla Camera.

Nell’interrogazione sul fotovoltaico, Macchitella ha evidenziato le possibili conseguenze dell’intervento, dalla perdita di servizi ecosistemici alla riduzione delle superfici coltivabili, fino alle trasformazioni del paesaggio. La consigliera ha chiesto al sindaco un quadro aggiornato della situazione, segnalando l’accelerazione degli investimenti privati in impianti a terra e il loro impatto sul territorio. Le risposte ricevute sono state giudicate esaustive e il primo cittadino si è impegnato a informare correttamente e preventivamente la popolazione in caso di realizzazione di opere analoghe.

La mozione sul Ddl 1552 ha invece richiamato il valore della fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato, e i principi introdotti nella Costituzione nel 2022 sulla tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali. Nel documento sono stati contestati diversi aspetti della proposta di modifica della legge 157 del 1992, tra cui l’ampliamento delle aree in cui praticare la caccia, la possibilità di attività venatoria vicino ai valichi interessati dalle rotte migratorie, l’uso di visori notturni e il ridimensionamento del ruolo di ISPRA nelle decisioni regionali.

Tra i punti richiamati anche l’introduzione di nuove specie cacciabili, l’estensione dei periodi di caccia, il riconoscimento delle licenze venatorie rilasciate negli altri Paesi dell’Unione europea e la trasformazione delle aziende faunistico-venatorie in attività d’impresa. La mozione ha inoltre riportato le preoccupazioni attribuite alla Commissione europea sulla compatibilità del disegno di legge con le norme comunitarie per la tutela degli habitat e degli uccelli selvatici. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione. La Giunta si è impegnata anche a promuovere sul territorio iniziative di sensibilizzazione e tutela della biodiversità e della sicurezza negli spazi naturali, coinvolgendo il tessuto sociale, le associazioni, il mondo agricolo e le realtà venatorie locali.