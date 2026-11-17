Poggio Torriana, Saverio La Ruina porta in scena “Dissonorata”: una storia di violenza sulle donne

Domenica alle 17.30, alla Sala Teatro di via Costa del Macello lo spettacolo premiato con due riconoscimenti Ubu. Al centro la vicenda di una donna calabrese e la pratica del delitto d'onore.

Una storia ambientata in Calabria, ma capace di raccontare una condizione femminile che attraversa luoghi ed epoche. Domenica 22 novembre alle 17.30 la Sala Teatro di via Costa del Macello 10, a Poggio Torriana, ospiterà Saverio La Ruina con "Dissonorata, un delitto d'onore in Calabria", appuntamento inserito nella rassegna "Mentre Vivevo", curata dall'associazione quotidianacom.

Lo spettacolo, prodotto da Scena Verticale e scritto e interpretato dallo stesso La Ruina, prende spunto dalla vicenda di una donna del Meridione per affrontare il tema della violenza e della subordinazione femminile. Attraverso il racconto della protagonista si ricostruisce una realtà in cui le donne erano sottoposte al potere degli uomini, costrette a rispettare rigide convenzioni sociali e a vivere il lutto per anni, spesso vestendo di nero per il resto della vita. La Ruina racconta di aver ritrovato nelle storie delle donne calabresi echi di vicende che ancora oggi si verificano in altre parti del mondo. «Storie di donne vittime della legge degli uomini, schiave di un padre-padrone», spiega l'autore, ricordando quanto fosse diffusa la pratica del delitto d'onore, un fenomeno che in passato trovava una parziale legittimazione anche nella legislazione italiana.

Sul palco si intrecciano diverse voci femminili: madri, nonne, zie, vicine di casa e parenti. Da questo coro emerge una storia insieme tragica e commovente, nella quale la durezza della condizione delle donne si accompagna a elementi grotteschi, surreali e a tratti comici, attraverso il filtro dell'ironia amara. La rappresentazione si inserisce nel programma di iniziative legate alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre. La data è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1999 in memoria delle sorelle Mirabal, attiviste assassinate il 25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana.

Per "Dissonorata" Saverio La Ruina ha ricevuto nel 2007 due Premi Ubu, come miglior attore e per il miglior testo italiano. Nel 2010 ha ottenuto un altro riconoscimento Ubu per "La Borto" e il Premio Hystrio per la drammaturgia. È inoltre direttore artistico, insieme a Dario De Luca, del festival Primavera dei Teatri.