Polizia locale, Riccione entra nella rete regionale: agenti e mezzi potranno essere condivisi

La giunta comunale ha approvato l'adesione alla piattaforma MARCoPolo-ER. Gli scambi tra i comandi saranno gratuiti e potranno servire durante grandi eventi o in caso di carenze di personale e attrezzature

A cura di Redazione 16 novembre 2026 10:40

I controlli della Polizia locale

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