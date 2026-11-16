Polizia locale, Riccione entra nella rete regionale: agenti e mezzi potranno essere condivisi
La giunta comunale ha approvato l'adesione alla piattaforma MARCoPolo-ER. Gli scambi tra i comandi saranno gratuiti e potranno servire durante grandi eventi o in caso di carenze di personale e attrezzature
Se a Riccione serviranno rinforzi per una manifestazione particolarmente affollata, il Comune potrà chiedere aiuto agli altri comandi di Polizia locale dell'Emilia-Romagna attraverso una piattaforma digitale. La giunta comunale ha infatti approvato l'adesione a MARCoPolo-ER, il sistema regionale che permette di condividere agenti, veicoli e attrezzature tra le amministrazioni.
L'obiettivo è rendere più semplice una collaborazione che finora si basava soprattutto sui contatti diretti tra i diversi territori. Con il nuovo sistema, invece, le richieste di supporto saranno inserite in un portale e notificate automaticamente a tutti gli enti aderenti. In questo modo un comando potrà trovare rapidamente personale o mezzi aggiuntivi in occasione di grandi eventi, manifestazioni o particolari necessità operative. La piattaforma è stata pensata anche per affrontare situazioni di carenza di personale o per mettere a disposizione competenze e strumenti specifici presenti in altri Comuni. Ogni ente potrà consultare una mappa regionale aggiornata con le amministrazioni che partecipano al progetto.
La condivisione delle risorse avverrà gratuitamente, senza costi di gestione o mantenimento per i Comuni coinvolti. L'accordo approvato dalla giunta di Riccione resterà valido fino al 30 giugno 2030. Per la Polizia locale riccionese si apre così la possibilità di contare su una rete più ampia di collaborazione, soprattutto nei momenti in cui le esigenze del territorio richiedono un numero maggiore di operatori o dotazioni.