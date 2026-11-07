Ponte di Tiberio, chiusura ai pedoni fino al 4 dicembre

Da lunedì iniziano lo smontaggio del ponteggio e gli ultimi lavori sulla pavimentazione. In programma anche le prove della nuova illuminazione, con accensione definitiva entro metà dicembre.

Il Ponte di Tiberio si prepara a mostrarsi senza ponteggi. Da lunedì partiranno le operazioni per rimuovere la struttura utilizzata durante il restauro del monumento. Per consentire lo smontaggio e completare gli interventi sulla pavimentazione, il passaggio pedonale resterà chiuso fino al 4 dicembre.

Durante il periodo di chiusura, il collegamento tra San Giuliano e il centro storico sarà comunque garantito attraverso il percorso che costeggia piazza sull’Acqua oppure, in alternativa, dalla passerella galleggiante a mare del Ponte. Il cantiere entra così nella fase conclusiva. Dopo la pulitura e il trattamento delle superfici, le ultime lavorazioni riguarderanno la pavimentazione pedonale e le prove dei nuovi scenari di illuminazione. Il ponteggio, realizzato senza intaccare le strutture romane originarie, ha permesso agli addetti della società veneziana Lares di intervenire anche a pelo d’acqua.

Il progetto comprende anche un nuovo impianto luminoso, curato dallo studio Light Company Srl. I proiettori, regolabili e posizionati in diversi punti, permetteranno di ricreare scenari differenti durante la notte, mettendo in risalto l’architettura del monumento senza modificarne la percezione. Previsti interventi anche per illuminare la passeggiata sul Ponte, le passerelle pedonali e i gradoni di piazza sull’Acqua, con l’obiettivo di migliorare visibilità e sicurezza. I lavori per il nuovo impianto sono stati affidati al Consorzio CEIR, attraverso l’impresa consorziata DZ Engineering. Le prove proseguiranno per tutto novembre, in parallelo con le ultime opere nell’area. L’accensione definitiva è prevista entro metà dicembre, quando il Ponte di Tiberio tornerà a essere visibile anche nella sua nuova veste notturna.