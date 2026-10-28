Porti di Rimini e Cattolica, dalla Regione oltre 132mila euro per la manutenzione

Alla provincia riminese la quota più consistente dei 200mila euro stanziati nel 2026 per i cinque porti regionali. A Rimini vanno 87.266 euro, a Cattolica 45.725.

Oltre 132mila euro per la manutenzione dei porti di Rimini e Cattolica. È la quota destinata alla provincia riminese dei 200mila euro stanziati dalla Regione Emilia-Romagna nel 2026 per la cura delle cinque infrastrutture portuali regionali. Nel dettaglio, al porto di Rimini sono assegnati 87.266 euro, mentre a quello di Cattolica spettano 45.725 euro.

Le risorse serviranno a sostenere interventi che riguardano l’illuminazione, la pulizia dei fondali, la cura del verde pubblico e della segnaletica stradale, oltre alla manutenzione dei segnalamenti ottici utilizzati per la navigazione. La ripartizione dei contributi è contenuta in una delibera della Giunta regionale, che ha ricevuto il parere favorevole unanime della commissione Territorio, presieduta da Paolo Burani. Il finanziamento riguarda anche gli altri porti regionali: a Cesenatico sono destinati 38.872 euro, mentre alla provincia di Ferrara vanno complessivamente 28.135 euro, di cui 25.892 per Comacchio e 2.242 per Goro.

Durante la discussione, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Fausto Gianella ha richiamato l’attenzione sulle criticità del porto di Goro, contestando la gestione comunale e segnalando problemi legati alla pulizia e all’illuminazione. Ha riferito, in particolare, che a Gorino i pescatori sarebbero costretti da cinque mesi a uscire con le torce, con possibili rischi per la sicurezza. La consigliera del Partito democratico Francesca Lucchi ha sottolineato la necessità di garantire continuità agli interventi di manutenzione delle infrastrutture portuali, evidenziando il ruolo delle risorse regionali nella loro cura e valorizzazione.