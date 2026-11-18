Il libro di Stefano Bergonzini “Potere Social”: come si costruiscono consenso, reputazione e leadership nell'era digitale

Sala conferenze gremita per il secondo libro del giornalista e massmediologo. Dal successo politico di Giorgia Meloni al caso Ferragni, passando per Cambridge Analytica e le nuove dinamiche del potere online

di Amato Ballante

Dopo il successo della presentazione de Il Galateo Social, il libro che nel post pandemia ha insegnato agli italiani le regole base della comunicazione Social, la costruzione della propria immagine online e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, il giornalista professionista e massmediologo Stefano Bergonzini è tornato al Club Nautico Rimini per presentare il suo secondo libro, Potere Social, pubblicato. Lunedì sera (16 novembre) la Sala Conferenze del Club Nautico Rimini ha ospitato l’incontro al quale hanno partecipato giornalisti, invitati e comuni cittadini. La serata si è svolta con la formula del talk show, per approfondire i temi di grande attualità affrontati nel volume. A introdurre l’incontro e stata la giornalista Carla Aghito, presidente dell’Associazione Sportiva per la Difesa del Mare. Insieme a lei sono intervenuti il consigliere del Club Nautico, Mario Monetti, e l’avvocata divorzista Alessandra Selmi, opinionista dei quotidiani del gruppo SAE e della rete TRC, che hanno rivolto all’autore una serie di domande sui meccanismi attraverso i quali si costruiscono consenso, reputazione e potere nell’era digitale.

Tra gli argomenti, l’ascesa politica di Giorgia Meloni: come si costruisce una leadership capace di trasformare un piccolo partito di testimonianza nella forza politica che ha portato alla prima donna presidente del Consiglio nella storia della Repubblica italiana.

Il fenomeno Chiara Ferragni, esempio di come talento per il sexy, personal branding e competenze digitali possano generare successo e ricchezza, ma anche di come la mancanza di trasparenza e la sottovalutazione dei meccanismi dell’informazione possano compromettere una reputazione costruita negli anni. Il libro affronta il caso Cambridge Analytica, società di comunicazione di Provincia che grazie all'utilizzo dei dati personali e delle tecniche Social ha cambiato il tradizionale assetto atlantico, prima con la Brexit poi con la campagna presidenziale americana che ha portato all'affermazione del movimento Maga. Un’analisi che si estende all’ascesa di Jeff Bezos e al Potere Social di Lauren Sánchez Bezos, fino alle dinamiche speculative che, attraverso la televisione e i social network, stanno contribuendo a rendere invivibile Milano e il suo tessuto economico e sociale. Molto incisivo e applaudito, l'intervento dell'avvocata divorzista Alessandra Selmi quando ha parlato dei divorzi che nascono da tradimenti scoperti via social. Il libro Potere Social è edito da Pendragon di Bologna e si trova in vendita in tutte le librerie.