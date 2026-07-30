Presunta violenza sessuale su una donna disabile: Oss arrestato nel Riminese

La donna è ospite di una struttura residenziale con assistenza

La Procura di Rimini indaga su una violenza sessuale denunciata lo scorso 11 luglio da una 40enne, ospite di una struttura residenziale con assistenza del territorio riminese. Per i fatti è stato arrestato, dai Carabinieri di Rimini, un operatore socio sanitario di 46 anni. La vicenda risale al 29 maggio: secondo l'ipotesi accusatoria, al vaglio della Procura, l'Oss si sarebbe introdotto nella stanza della 40enne per lavarla, come avviene quotidianamente, ma in quell'occasione avrebbe abusato di lei. La donna si è confidata con un'operatrice della struttura, poi è stata ascoltata in audizione protetta. Nonostante la grave disabilità motoria, la consulenza tecnica psichiatrica disposta dal sostituto procuratore Bertuzzi ha accertato che "la peculiare condizione clinica della persona offesa non abbia impedito alla stessa di offrire una ricostruzione attendibile in ordine all'accaduto", scrive il gip Alessandro Capodimonte, che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita oggi (30 luglio) dai Carabinieri.