Scandalo a Bellaria Presunti abusi in struttura, per 7 Oss scatta l’interdizione dal lavoro: sospensioni fino a 12 mesi

Il Tribunale della Libertà di Bologna accoglie l’appello del pm dopo le indagini con telecamere nascoste. Il provvedimento è al momento sospeso in attesa della Cassazione

Il Tribunale della Libertà di Bologna ha disposto l’interdizione dalla professione per i sette operatori socio-sanitari, quattro donne e tre uomini, indagati per presunti maltrattamenti ai danni di un ospite disabile della struttura di Bellaria. La misura, accogliendo l’appello del pm Davide Ercolani, prevede 12 mesi di stop per cinque operatori e sei mesi per gli altri due. Il provvedimento è sospeso in attesa della decisione definitiva, con i difensori pronti a ricorrere in Cassazione.

Al centro dell’inchiesta le presunte violenze e umiliazioni subite tra giugno e ottobre 2025 da Claudio Agostini, 65 anni, affetto da grave disabilità psicofisica. Le indagini, avviate dopo la denuncia dei familiari e supportate da telecamere e microfoni nascosti, avrebbero documentato schiaffi, minacce, insulti e carenze assistenziali. L’uomo è morto nell’ottobre 2025 per cause naturali: non è stato accertato alcun collegamento con i presunti maltrattamenti. La struttura si è dichiarata parte lesa.