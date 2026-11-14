Balneari Primi bandi, la spiaggia di Rimini fa gola anche a chi non è bagnino

Tra i partecipanti ai bandi per le aree demaniali anche un consorzio milanese estraneo al settore. Possibili sorprese a Viserbella, nelle aree davanti ai bagni di Giorgio Mussoni

La spiaggia di Rimini è destinata a cambiare volto. La prossima settimana il Comune pubblicherà gli esiti dei primi bandi, relativi a 27 aree di ombreggio nel tratto nord del litorale, tra Torre Pedrera e Viserbella. Si tratta di porzioni di arenile demaniale, con concessioni in scadenza, destinate alla posa di ombrelloni e lettini e situate di fronte a stabilimenti balneari che operano su spiagge private. Dagli esiti, potrebbero arrivare alcune sorprese, come anticipa Il Resto del Carlino. Tra le aree messe a bando ci sono infatti quelle antistanti i bagni 44 e 45 di Viserbella, gestiti dallo storico bagnino Giorgio Mussoni, già in prima linea nelle battaglie della categoria in qualità di presidente del sindacato Oasi. Per queste porzioni di arenile sono arrivate tre offerte: quella dello stesso Mussoni, quella di un consorzio romano che si occupa della gestione di stabilimenti balneari e quella di un consorzio milanese che, al momento, non ha invece legami con il settore. L'eventuale assegnazione a uno dei due consorzi potrebbe aprire un problema sul fronte dei servizi. Il nuovo concessionario sarebbe infatti autorizzato a posizionare ombrelloni e lettini, ma non necessariamente a garantire anche le prestazioni complementari, come ristorazione, cabine e docce. Una prospettiva che preoccupa i balneari, pronti a presentare ricorsi. Complessivamente, per le 27 aree di ombreggio sono pervenute 38 offerte.