Indagini in corso Quattro furti in tre giorni, ladri in azione tra Novafeltria e Talamello

I malviventi hanno colpito con il primo buio, nel tardo pomeriggio

Tra Novafeltria e Ca' Fusino di Talamello, nelle ultime 72 ore, si sono registrati almeno quattro furti. L'ultimo "raid" di ignoti malviventi è avvenuto alle 18 circa di ieri (venerdì 6 novembre) in via Pompeo Bevitori a Ca' Fusino di Talamello, zona confinante con Novafeltria. I malviventi hanno forzato una finestra sul retro, al piano terra, mettendo tutto a soqquadro, ma senza portare via nulla di valore. Gli altri furti sono avvenuti tra mercoledì e giovedì (4-5 novembre), sempre nelle prime ore di buio, al tardo pomeriggio: colpite tre abitazioni, due a Novafeltria, tra via XXV Aprile e via Campo di Maggio, un'altra nella frazione di Ca' del Vento. Sono in corso le indagini dei Carabinieri di Novafeltria, che avrebbero individuato un'auto sospetta e che soprattutto hanno in mano le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.