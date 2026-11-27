Questura di Rimini, il Consiglio di Stato respinge il ricorso della società proprietaria

La sentenza riguarda l’edificio di piazzale Bornaccini, sede della Questura dal 2020. Confermata la legittimità delle richieste del Comune per cambio di destinazione d’uso, contributo di costruzione e parcheggi

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Diegaro srl, proprietaria dell’edificio di piazzale Bornaccini che ospita la Questura di Rimini dal 2020, confermando la legittimità degli oneri urbanistici richiesti dal Comune. La sentenza n. 08742/2026 chiude così il contenzioso avviato nel 2019, durante i lavori di adeguamento dello stabile, quando l’amministrazione aveva chiesto alla società il pagamento di circa 190mila euro per il cambio di destinazione d’uso.

Diegaro srl sosteneva che gli oneri non fossero dovuti, ma già un anno fa il Tar di Bologna aveva respinto questa tesi. Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione, riconoscendo la correttezza delle richieste comunali relative al cambio di destinazione urbanistica, al contributo di costruzione e alla monetizzazione dei parcheggi pubblici. I giudici hanno rilevato che il cambio di destinazione d’uso è urbanisticamente rilevante e che la destinazione di un immobile non dipende dal suo utilizzo di fatto nel corso degli anni, ma dal titolo edilizio che ne ha autorizzato la realizzazione e attestato la conformità urbanistica. Nel caso della Questura, il cambio di destinazione dei piani sesto e settimo da residenza a uffici è stato autorizzato in via definitiva e ha comportato un maggiore carico urbanistico, giustificando quindi il pagamento degli oneri.

Respinta anche la richiesta di esenzione dal costo di costruzione. Secondo il Consiglio di Stato, l’intervento è stato realizzato da un soggetto privato che mantiene la proprietà dell’immobile e lo concede in locazione al Ministero dell’Interno nell’ambito di un rapporto commerciale a scopo di lucro, senza una convenzione per finalità pubbliche. Confermata infine la monetizzazione dei parcheggi pubblici: l’aumento del carico urbanistico comporta infatti una maggiore necessità di posti auto. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la correttezza dell’operato del Comune su tutti i punti contestati e ha condannato la società al pagamento delle spese legali.