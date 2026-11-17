Colpo al ristorante "Portofino" di Riccione Raid notturno e spaccata: ladri scatenati portano via cassa, vino e scorte

Incursione alle 3:15 con vetrata sfondata e porta forzata. Danni per oltre 2mila euro. I gestori resistono e riaprono, ma lanciano un appello per recuperare i documenti rubati

Spaccata nella notte tra domenica e lunedì al ristorante Portofino di Riccione. I ladri, entrati intorno alle 3.15 dopo aver forzato una porta e sfondato una vetrata, hanno portato via il fondo cassa, alcuni palmari, bottiglie di prosecco e materie prime. Danni stimati in almeno 2mila euro.

Nonostante il furto, i tre cugini Luigi, Roberto e Alfiero, che gestiscono il locale dal 2007, non si arrendono: subito al lavoro per sistemare i danni e riaprire. Determinante anche la solidarietà di amici, clienti e artigiani, accorsi per dare una mano.

I gestori hanno inoltre lanciato un appello sui social per recuperare il cassetto della cassa, nel quale si trovavano anche appunti e biglietti privati. Per eventuali segnalazioni è possibile chiamare lo 0541 646122.