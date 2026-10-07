Rally Legend San Marino, vendita e somministrazione di cibo a cura solo degli operatori autorizzati

Il Dipartimento Prevenzione dell’ISS ricorda le regole in vista della manifestazione, in programma dall’8 all’11 ottobre. Controlli sulle attività non autorizzate

In occasione del Rally Legend San Marino, in programma dall’8 all’11 ottobre 2026, il Dipartimento Prevenzione dell’ISS, attraverso la UOC di Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare, ricorda che la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande durante la manifestazione potranno essere effettuate esclusivamente dagli operatori regolarmente autorizzati.

Le attività svolte in assenza delle autorizzazioni previste saranno considerate irregolari ai sensi della normativa vigente.

Per informazioni è possibile contattare gli uffici del Dipartimento Prevenzione al numero 331 6871990.