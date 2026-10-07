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Rally Legend San Marino, vendita e somministrazione di cibo a cura solo degli operatori autorizzati

Il Dipartimento Prevenzione dell’ISS ricorda le regole in vista della manifestazione, in programma dall’8 all’11 ottobre. Controlli sulle attività non autorizzate

A cura di Grazia Antonioli Grazia Antonioli
07 ottobre 2026 13:50
Rally Legend San Marino, vendita e somministrazione di cibo a cura solo degli operatori autorizzati -
Repubblica San Marino
Attualità
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In occasione del Rally Legend San Marino, in programma dall’8 all’11 ottobre 2026, il Dipartimento Prevenzione dell’ISS, attraverso la UOC di Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare, ricorda che la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande durante la manifestazione potranno essere effettuate esclusivamente dagli operatori regolarmente autorizzati.

Le attività svolte in assenza delle autorizzazioni previste saranno considerate irregolari ai sensi della normativa vigente.

Per informazioni è possibile contattare gli uffici del Dipartimento Prevenzione al numero 331 6871990.

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