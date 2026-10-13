Rallylegend, i sammarinesi protagonisti: Livio Ceci secondo in classe H4

A San Marino il copilota affianca Gilberto Simonetti al secondo posto di categoria e al quinto assoluto. Podio completato dagli equipaggi di Simone Brusori e dell’uruguaiano Enrique Pereira

Molti i piloti e copiloti sammarinesi protagonisti nelle varie categorie alla 24esima edizione del Rallylegend andato in scena nello scorso week end nella Repubblica di San Marino. Tra questi da evidenziare l’ottimo podio completo in classe H4 nella categoria Historic dove il team Guagliardo ha ottenuto una bella vittoria ed il relativo 2° posto assoluto da parte del bolognese Simone Brusori in coppia con Salvatore Tridici, mentre sul secondo gradino del podio sono finiti il bolognese Gilberto Simonetti che per la prima volta si presentava al via con il sammarinese Livio Ceci che era alla sua 23esima presenza alla gara sammarinese, ma al contempo anche a quella che era la sua 278esima gara in carriera. Una gara costellata da diversi problemi avuti da parte della coppia italo-sammarinese, tutti poi risolti brillantemente dai bravissimi tecnici della squadra siciliana del patron Domenico Guagliardo. Ne è venuto fuori poi oltre al secondo di classe anche un quinto posto assoluto sui 18 equipaggi al via. Per completare la prestazione, al terzo posto della classe si è piazzato l’equipaggio uruguaiano composto da Enrique Pereira e Juan Antelo con l’ottavo posto assoluto.