Rebola, Sangiovese e un territorio da gustare: torna P.assaggi di Vino

Dal 4 al 6 luglio la kermesse enologica accende la Piazza sull’Acqua

Aprirà con il botto P.assaggi di Vino 2025 in programma dal 4 al 6 luglio presso la piazza sull’Acqua adiacente al Ponte di Tiberio.

Luca Gardini illustrerà la zona vinicola riminese ai 40 fortunati che venerdì 4 luglio si accaparreranno il braccialetto che al prezzo di 20 euro permetterà di seguire la masterclass itinerante che andrà a toccare i produttori della Rimini DOC.

Si parlerà della RiminiRebola ma anche del RiminiSangiovese che sta uscendo con le bottiglie marchiate RIMINI e che sarà presente all’evento.

Nella giornata di ieri un incontro con tutti e 15 i produttori presso l’Agriturismo i Muretti per affinare lo stile e trovare i riferimenti comuni del RiminiSangiovese.

“ E’ stato un bel pomeriggio di degustazione alla cieca” attacca Luca Gardini” l’elemento di grande qualità è la creazione di un gruppo coeso, ognuno con la sua personalità produttiva ma con l’idea di percorrere un pezzo di strada comune verso la qualità.

Io penso ad un sangiovese four season fresco, profumato, accessibile, giovane, bevibile tutti i 12 mesi, un sangiovese rock che sia in linea con il taste giovanile.

L’operazione è possibile perché girando per le cantine ho trovato grande qualità e rigore professionale.

Mentre la rebola se rimane in bottiglia non perde, anzi acquista maggiore complessità il RiminiSangiovese deve essere immediato, la chiave di accesso per le cantine del progetto, deve invogliare a sentire gli altri prodotti più complessi su cui tutti i produttori hanno lavorato con l’acquisizione di premi e menzioni sulle maggiori guide vinicole.”

L’appuntamento è a P.assaggi di Vino 2025 dal 4 al 6 luglio.