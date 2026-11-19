Bilancio previsionale 2027-2029 Regione, manovra da 14,4 miliardi: "più investimenti e 10,8 miliardi alla sanità"

Alla sanità risorse regionali per 200 milioni l'anno, mentre crescono i fondi per la non autosufficienza. Stanziamenti anche per sicurezza del territorio, trasporto pubblico e politiche abitative

Una manovra finanziaria complessiva da 14 miliardi e 430 milioni di euro, di cui 10 miliardi e 840 milioni per la sanità, con più investimenti, oltre 162 milioni di euro nel triennio tra risorse regionali e Fsc, per rafforzare lo sviluppo economico dell’Emilia-Romagna. Così il presidente della giunta regionale Michele De Pascale ha presentato il bilancio previsionale 2027-2029, che sarà al vaglio dell'assemblea legislativa per la sua approvazione entro fine anno.

L'amministrazione regionale analizza la manovra, parlando di rilancio degli investimenti, aumentati nel triennio da 300 a 386 milioni di euro, anche contraendo debito. A queste risorse si aggiungono altri 262,2 milioni di euro grazie all'accordo in Conferenza Stato-Regioni sull'utilizzo delle risorse accantonate. "Un'operazione resa possibile dalla riduzione dell'indebitamento e dalla buona disponibilità di cassa. Sul fronte fiscale, dopo la manovra del 2025 (legge regionale 1/2025) resa necessaria dal sottofinanziamento nazionale, nel 2027 prosegue la riduzione dell'addizionale Irpef per il III scaglione (25-50mila euro): la maggiorazione scende da 0,75% a 0,60%, dopo il primo taglio da 0,90% (-0,30%)", spiega l'amministrazione regionale.

Tema caldo, quello della sanità: "Nonostante il Fondo sanitario nazionale scenda, in rapporto al Pil, dal 6,15% del 2026 al 6,09% del 2027, al 5,95% del 2028 e al 5,8% del 2029, con rifinanziamenti di 2.365 milioni nel 2027, 2.352 milioni nel 2028 e 2.399 milioni annui dal 2029, la Regione, grazie alla manovra fiscale del 2025, garantisce al sistema sanitario regionale un contributo strutturale annuo di 200 milioni di euro di risorse proprie, cui si aggiungono 12,6 milioni per spese extra-Lea quali l’esenzione ticket per i lavoratori in cassa integrazione, le parrucche per pazienti oncologici e le prestazioni post pronto soccorso per le vittime di violenza di genere. Si rafforzano anche le misure per la non autosufficienza: dopo gli 84 milioni aggiunti nel 2025 rispetto al previsionale 2024, il Fondo regionale non autosufficienza è cresciuto di 25 milioni nel 2026 e aumenterà di ulteriori 25 milioni nel 2027, per un incremento complessivo pari a 135 milioni nel triennio, che porta il Fondo a 619 milioni".

Capitolo sicurezza del territorio: "Raddoppiamo le risorse, + 25 milioni, per la manutenzione di corsi d'acqua, versanti e costa. A ciò si aggiungono 15 milioni nel triennio per la progettazione delle opere del Programma straordinario per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e 21 milioni complessivi per la manutenzione e interventi infrastrutturali del reticolo demaniale collinare-montano affidata ai Consorzi di bonifica, da 90 a 202,2 milioni nel triennio".

In tema trasporto pubblico, settore alle prese con i rincari di energia e carburanti, "il contributo strutturale aggiuntivo, già salito di 30 milioni dal 2025, +40 se si considerano le risorse stanziate con la variazione di bilancio 2026 approvata mercoledì dall’Assemblea legislativa, cresce nel 2027 di ulteriori 3,5 milioni. Confermate, tra le altre misure, le agevolazioni tariffarie, da Salta Su, Mi muovo anche in Città, Mi Muovo tutto Treno, per circa 35 milioni".

Infine tema casa: "Stanziati dieci milioni l'anno per il fondo affitto e 36 milioni nel triennio per l'edilizia residenziale sociale, più 31 milioni del Fesr 2021-2027 che, con un mutuo Bei, mobiliteranno circa 300 milioni per il Piano Casa regionale".