Basket B femminile Ren-Auto inciampa in casa contro il Capra Team Ravenna (51-58)

A pesare sul risultato sono una partenza poco attenta in difesa e alcuni errori al tiro nei momenti chiave dell’incontro



La Ren-Auto Happy Basket Rimini cede in casa al Capra Team Ravenna per 51-58, al termine di una partita in cui le rosanero hanno saputo reagire più volte ai tentativi di allungo delle avversarie. A pesare sul risultato sono una partenza poco attenta in difesa e alcuni errori al tiro nei momenti chiave dell’incontro.



Ravenna chiude il primo quarto avanti 13-16 e mantiene il vantaggio fino all’intervallo, sul 24-30. Nel terzo periodo le ospiti ampliano il divario con un parziale di 8-18, portandosi sul 32-48. L’Happy trova però la forza di reagire nell’ultima frazione: il 19-10 degli ultimi dieci minuti permette alle riminesi di ridurre lo svantaggio, senza riuscire a completare la rimonta.







Coach Andrea Maghelli sottolinea la capacità delle sue ragazze di ritrovare concentrazione dopo le difficoltà iniziali: «A parte una partenza decisamente disattenta in difesa, le ragazze sono state brave a riprendere concentrazione e ritmo. Siamo rientrati tre volte sugli strappi che Ravenna ha creato nella partita».

A fare la differenza, nell’analisi dell’allenatore, sono state alcune occasioni non concretizzate nelle diverse fasi della gara: «Nei momenti decisivi, non soltanto nel finale, abbiamo sbagliato dei tiri che solitamente non sbagliamo. Altrimenti sarebbe stata una partita completamente diversa».

Ora l’attenzione si sposta sui prossimi impegni, ripartendo dalla capacità di reazione mostrata dal gruppo: «Dobbiamo pensare alle prossime e cercare di giocare un pochettino più a mente libera».

Le rosanero torneranno in campo sabato 21 novembre, in trasferta contro Libertas Peperoncino.

Ren-Auto Happy Basket Rimini – Capra Team Ravenna 51-58

Ren-Auto Happy Basket Rimini: Pignieri 15, Pratelli 10, Novelli 8, Monaldini 7, Tiraferri 5, Renzi 4, Cardelli 2; Bakayoko, Gori, Oddi, Bombardieri e Pregnolato n.e. All. Andrea Maghelli.

Parziali: 13-16, 11-14, 8-18, 19-10.